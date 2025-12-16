Вирок Януковичу набув законної сили: 15 років ув’язнення за втечу та держзраду

Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги та залишив без змін вирок Подільського районного суду Києва.

Вирок суду стосовно президента-віткача Віктора Януковича та колишнього заступника начальника Управління державної охорони Костянтина Кобзаря набув законної сили. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги сторони захисту та залишив без змін вирок Подільського районного суду м. Києва.

Відповідно до вироку суду, колишнього президента України засуджено до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства за ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 КК України.

При цьому йому призначено покарання за сукупністю вчинених злочинів, у тому числі державної зради та пособництва РФ у веденні проти України агресивної війни, за які він вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24.01.2019 був засуджений до 13 років позбавлення волі.

Колишнього заступника начальника УДО засуджено до 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України.

Прокурори в суді довели, що 23 лютого 2014 року екс-президент, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки Президента та за сприяння представників російської федерації, незаконно перетнув державний кордон України повітряним шляхом і організував переправлення щонайменше 20 осіб з числа близького оточення та військовослужбовців Управління державної охорони.

В ОГП зазначають, що політ здійснювався поза пунктами пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Засуджені вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика ЗС РФ з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області до військового аеродрому в місті Єйськ (РФ). Надалі маршрут пролягав через м. Анапа, а згодом — на військово-транспортному літаку, наданому ЗС РФ, до військового аеродрому «Гвардійське» на території Автономної Республіки Крим.

У подальшому колишній Президент ухвалив рішення остаточно залишити територію України за сприяння збройних сил РФ. Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту РФ у районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до РФ.

У результаті частина працівників державної охорони разом із ним морським шляхом виїхала з м. Севастополя до РФ та на військову службу більше не повернулася.

«Маршрут пересування президента-втікача територією України та російської федерації повністю контролювався й супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу РФі погоджувався безпосередньо з президентом РФ», — зазначили в ОГП.

