  1. В Україні

Вирок Януковичу набув законної сили: 15 років ув’язнення за втечу та держзраду

20:09, 16 грудня 2025
Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги та залишив без змін вирок Подільського районного суду Києва.
Вирок Януковичу набув законної сили: 15 років ув’язнення за втечу та держзраду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вирок суду стосовно президента-віткача Віктора Януковича та колишнього заступника начальника Управління державної охорони Костянтина Кобзаря набув законної сили. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги сторони захисту та залишив без змін вирок Подільського районного суду м. Києва.

Відповідно до вироку суду, колишнього президента України засуджено до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства за ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 КК України.

При цьому йому призначено покарання за сукупністю вчинених злочинів, у тому числі державної зради та пособництва РФ у веденні проти України агресивної війни, за які він вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24.01.2019 був засуджений до 13 років позбавлення волі.

Колишнього заступника начальника УДО засуджено до 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України.

Прокурори в суді довели, що 23 лютого 2014 року екс-президент, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки Президента та за сприяння представників російської федерації, незаконно перетнув державний кордон України повітряним шляхом і організував переправлення щонайменше 20 осіб з числа близького оточення та військовослужбовців Управління державної охорони.

В ОГП зазначають, що політ здійснювався поза пунктами пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Засуджені вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика ЗС РФ з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області до військового аеродрому в місті Єйськ (РФ). Надалі маршрут пролягав через м. Анапа, а згодом — на військово-транспортному літаку, наданому ЗС РФ, до військового аеродрому «Гвардійське» на території Автономної Республіки Крим.

У подальшому колишній Президент ухвалив рішення остаточно залишити територію України за сприяння збройних сил РФ. Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту РФ у районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до РФ.

У результаті частина працівників державної охорони разом із ним морським шляхом виїхала з м. Севастополя до РФ та на військову службу більше не повернулася.

«Маршрут пересування президента-втікача територією України та російської федерації повністю контролювався й супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу РФі погоджувався безпосередньо з президентом РФ», — зазначили в ОГП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Віктор Янукович вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]