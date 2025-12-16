Приговор Януковичу вступил в законную силу: 15 лет лишения свободы за бегство и госизмену

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы и оставил без изменений приговор Подольского районного суда Киева.

Приговор суда в отношении президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Константина Кобзаря вступил в законную силу. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы стороны защиты и оставил без изменений приговор Подольского районного суда г. Киева.

Согласно приговору суда, бывший президент Украины приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству по ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 УК Украины.

При этом ему назначено наказание по совокупности совершенных преступлений, в том числе государственной измены и пособничества РФ в ведении против Украины агрессивной войны, за которые он приговором Оболонского районного суда г. Киева от 24.01.2019 был осужден к 13 годам лишения свободы.

Бывший заместитель начальника УГО приговорен к 10 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины.

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности Президента и при содействии представителей российской федерации, незаконно пересек государственную границу Украины воздушным путем и организовал переправку по меньшей мере 20 лиц из числа близкого окружения и военнослужащих Управления государственной охраны.

В ОГП отмечают, что полет осуществлялся вне пунктов пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Осужденные вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика ВС РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области на военный аэродром в городе Ейск (рф). В дальнейшем маршрут пролегал через г. Анапа, а затем — на военно-транспортном самолете, предоставленном ВС РФ, на военный аэродром «Гвардейское» на территории Автономной Республики Крым.

В дальнейшем бывший Президент принял решение окончательно покинуть территорию Украины при содействии вооруженных сил РФ. Находясь на территории воинской части черноморского флота РФ в районе Козачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, обеспечивавших его личную охрану, к дезертирству и выезду в РФ.

В результате часть сотрудников государственной охраны вместе с ним морским путем выехала из г. Севастополя в РФ и на военную службу больше не вернулась.

«Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и российской федерации полностью контролировался и сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военнослужащими южного военного округа РФ и согласовывался непосредственно с президентом РФ», — отметили в ОГП.

