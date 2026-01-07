  1. В Україні

Імпортер авто на Волині відшкодував державі понад 4,5 млн грн несплачених податків

09:59, 7 січня 2026
Детективи БЕБ встановили факт ухилення від податків на мільйони гривень, компанія повністю відшкодувала завдані державі збитки.
Імпортер авто на Волині відшкодував державі понад 4,5 млн грн несплачених податків
Фото: БЕБ
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків приватним підприємством, що займається імпортом автомобілів.

За даними слідства, заступник директора компанії, відповідальний за ведення бухгалтерського обліку, не відобразив у податковій звітності понад 25 млн грн доходу, що призвело до ухилення від сплати понад 4,5 млн грн податку на прибуток.

Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже зараховані до державного бюджету.

Посадовій особі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах).

У зв’язку з повним відшкодуванням збитків до суду скеровано клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

бюро економічної безпеки податки

