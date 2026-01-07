Імпортер авто на Волині відшкодував державі понад 4,5 млн грн несплачених податків

Детективи БЕБ встановили факт ухилення від податків на мільйони гривень, компанія повністю відшкодувала завдані державі збитки.

Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків приватним підприємством, що займається імпортом автомобілів.

За даними слідства, заступник директора компанії, відповідальний за ведення бухгалтерського обліку, не відобразив у податковій звітності понад 25 млн грн доходу, що призвело до ухилення від сплати понад 4,5 млн грн податку на прибуток.

Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже зараховані до державного бюджету.

Посадовій особі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах).

У зв’язку з повним відшкодуванням збитків до суду скеровано клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

