Импортер автомобилей в Волыни возместил государствуболее 4,5 млн грн неуплаченных налогов

Детективы БЭБ установили факт уклоненияот уплаты налогов на миллионы гривен, компания полностью возместила причиненный государству ущерб.

Фото: БЕБ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов частным предприятием, занимающимся импортомавтомобилей.

По данным следствия, заместитель директора компании, ответственный за ведение бухгалтерского учета, не отразил в налоговой отчетности более 25 млн грн дохода, что привело к уклонению от уплаты более 4,5 млн грн налога на прибыль.

В ходе досудебного расследования предприятие добровольно возместило нанесенный государству ущерб в полном объеме. Средства уже зачислены в государственный бюджет.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в значительных размерах).

В связи с полным возмещением ущерба в суд направлено ходатайство об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

