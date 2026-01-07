  1. В Україні
Україна має створити умови, щоб молоді чоловіки не виїжджали за кордон — Мерц

10:18, 7 січня 2026
Канцлер Німеччини пов’язав економічну спроможність і гарантії безпеки з тим, щоб молоді українці залишалися в країні.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Київ має забезпечити умови, за яких молоді чоловіки залишатимуться в країні для служби й роботи, а не виїжджатимуть до держав Євросоюзу.

Мерц наголосив, що економічна спроможність України є ключовою складовою її майбутньої безпеки та здатності стримувати Росію.

«Економічна спроможність буде незамінною гарантією того, що Україна й у майбутньому зможе переконливо стримувати Росію. Дорогий Володимире, я хочу сказати це відкрито: з цього випливають і певні очікування щодо України. До цього належить - і ти це знаєш, ми вже говорили про це у Брюсселі, - що Україна має бути організована так, щоб її молоді чоловіки ставали на службу безпечній та економічно здоровій Україні, а не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції, як ми це взаємно спостерігаємо», — наголосив канцлер на спільній пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським після завершення саміту «Коаліції охочих».

За його словами, це очікування є таким, яке Україна здатна виконати.

«Це питання ми з тобою вже обговорювали у Брюсселі. Я вважаю, що це очікування, яке Україна може і повинна виконати», — зазначив він.

Окремо Мерц підкреслив, що Україна має гарантувати проходження військової служби молодими чоловіками у власній країні.

«Україна повинна гарантувати це, щоб молоді люди не виїжджали в Німеччину, Польщу чи Францію», — сказав він.

Канцлер також звернув увагу на зв’язок між післявоєнною відбудовою та безпековими гарантіями, зазначивши, що економічні програми мають забезпечити українцям можливість працювати вдома.

«Україна повинна забезпечити, щоб її молоді чоловіки могли знайти гідну роботу у власній країні, а не їздити до Німеччини, Польщі чи Франції. Це те, що ми вже обговорювали разом у Брюсселі, і я думаю, що це очікування, яке Україна може виконати і виконає», — сказав Мерц.

За його словами, всі учасники «Коаліції охочих» мають пройти внутрішні процедури, щоб визначити свій внесок як у систему гарантій безпеки, так і у відбудову України.

Додамо, що Україна, США і «Коаліція охочих» підписали Паризьку декларацію про гарантії безпеки.

