  1. В Украине
  2. / В мире

Украина должна создать условия, чтобы молодые мужчины не выезжали за границу — Мерц

10:18, 7 января 2026
Канцлер Германии связал экономическую состоятельность и гарантии безопасности с тем, чтобы молодые украинцы оставались в стране.
Украина должна создать условия, чтобы молодые мужчины не выезжали за границу — Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев должен обеспечить условия, при которых молодые мужчины будут оставаться в стране для службы и работы, а не выезжать в государства Евросоюза.
Мерц подчеркнул, что экономическая состоятельность Украины является ключевой составляющей ее будущей безопасности и способности сдерживать Россию.

«Экономическая состоятельность будет незаменимой гарантией того, что Украина и в будущем сможет убедительно сдерживать Россию. Дорогой Владимир, я хочу сказать это открыто: из этого вытекают и определенные ожидания в отношении Украины. К этому относится — и ты это знаешь, мы уже говорили об этом в Брюсселе, — что Украина должна быть организована так, чтобы ее молодые мужчины становились на службу безопасной и экономически здоровой Украине, а не выезжали в Германию, Польшу или Францию, как мы это взаимно наблюдаем», — подчеркнул канцлер на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским после завершения саммита «Коалиции желающих».

По его словам, это ожидание является таким, которое Украина способна выполнить.

«Этот вопрос мы с тобой уже обсуждали в Брюсселе. Я считаю, что это ожидание, которое Украина может и должна выполнить», — отметил он.

Отдельно Мерц подчеркнул, что Украина должна гарантировать прохождение военной службы молодыми мужчинами в собственной стране.

«Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не выезжали в Германию, Польшу или Францию», — сказал он.

Канцлер также обратил внимание на связь между послевоенным восстановлением и гарантиями безопасности, отметив, что экономические программы должны обеспечить украинцам возможность работать дома.

«Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые мужчины могли найти достойную работу в собственной стране, а не ездили в Германию, Польшу или Францию. Это то, что мы уже обсуждали вместе в Брюсселе, и я думаю, что это ожидание, которое Украина может выполнить и выполнит», — сказал Мерц.

По его словам, все участники «Коалиции желающих» должны пройти внутренние процедуры, чтобы определить свой вклад как в систему гарантий безопасности, так и в восстановление Украины.

Добавим, что Украина, США и «Коалиция желающих» подписали Парижскую декларацию о гарантиях безопасности.

