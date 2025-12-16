В Україні середній термін життя ТОВ становить 8,5 років

За 11 місяців 2025 року закрилися понад 11 тисяч компаній.

За 11 місяців 2025 року в Україні припинили діяльність 11 223 компанії. Пік закриттів припав на вересень — 1464 підприємства. Про це повідомляє «Опендатабот».

Найдовше на ринку трималися акціонерні товариства (середній вік закритих — 28 років 7 місяців), органи місцевого самоврядування (27 років 10 місяців) та державні підприємства (26 років 7 місяців).

Найкоротший термін життя — у благодійних організацій (5 років), обслуговуючих кооперативів (7 років 5 місяців) та ТОВ (8,5 років).

Найбільше закриттів у Києві (1289), Дніпропетровській (824), Львівській (772), Одеській (738) та Київській (589) областях.

Найвразливіші — громадські організації (1498 закриттів, середній вік 11 років). Значні втрати в оптовій торгівлі (1001), освіті (981), державному управлінні та обороні (966), сільському господарстві (794).

Найдовше працювали компанії в освіті (23 роки 10 місяців), охороні здоров’я (23 роки 7 місяців) та ветеринарії (понад 22 роки). Наймолодші серед закритих — в IT та охоронній діяльності (близько 5 років).

Для розрахунку враховували сфери з понад 100 закриттями за 11 місяців.

