  1. В Україні

В Україні середній термін життя ТОВ становить 8,5 років

22:00, 16 грудня 2025
За 11 місяців 2025 року закрилися понад 11 тисяч компаній.
В Україні середній термін життя ТОВ становить 8,5 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За 11 місяців 2025 року в Україні припинили діяльність 11 223 компанії. Пік закриттів припав на вересень — 1464 підприємства. Про це повідомляє «Опендатабот».

Найдовше на ринку трималися акціонерні товариства (середній вік закритих — 28 років 7 місяців), органи місцевого самоврядування (27 років 10 місяців) та державні підприємства (26 років 7 місяців).

Найкоротший термін життя — у благодійних організацій (5 років), обслуговуючих кооперативів (7 років 5 місяців) та ТОВ (8,5 років).

Найбільше закриттів у Києві (1289), Дніпропетровській (824), Львівській (772), Одеській (738) та Київській (589) областях.

Найвразливіші — громадські організації (1498 закриттів, середній вік 11 років). Значні втрати в оптовій торгівлі (1001), освіті (981), державному управлінні та обороні (966), сільському господарстві (794).

Найдовше працювали компанії в освіті (23 роки 10 місяців), охороні здоров’я (23 роки 7 місяців) та ветеринарії (понад 22 роки). Наймолодші серед закритих — в IT та охоронній діяльності (близько 5 років).

Для розрахунку враховували сфери з понад 100 закриттями за 11 місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]