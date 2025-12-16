  1. В Украине

В Украине средний срок жизни ООО составляет 8,5 лет

22:00, 16 декабря 2025
За 11 месяцев 2025 года закрылись более 11 тысяч компаний.
За 11 месяцев 2025 года в Украине прекратили деятельность 11 223 компании. Пик закрытий пришелся на сентябрь — 1464 предприятия. Об этом сообщает «Опендатабот».

Дольше всего на рынке держались акционерные общества (средний возраст закрытых — 28 лет 7 месяцев), органы местного самоуправления (27 лет 10 месяцев) и государственные предприятия (26 лет 7 месяцев).

Самый короткий срок жизни — у благотворительных организаций (5 лет), обслуживающих кооперативов (7 лет 5 месяцев) и ООО (8,5 лет).

Больше всего закрытий в Киеве (1289), Днепропетровской (824), Львовской (772), Одесской (738) и Киевской (589) областях.

Наиболее уязвимы — общественные организации (1498 закрытий, средний возраст 11 лет). Значительные потери в оптовой торговле (1001), образовании (981), государственном управлении и обороне (966), сельском хозяйстве (794).

Дольше всего работали компании в сфере образования (23 года 10 месяцев), здравоохранения (23 года 7 месяцев) и ветеринарии (более 22 лет). Самые молодые среди закрытых — в IT и охранной деятельности (около 5 лет).

Для расчета учитывались сферы с более чем 100 закрытиями за 11 месяцев.

