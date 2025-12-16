Новорічний стіл подорожчав на 10,7% – скільки коштує святкове меню для родини

Новорічний стіл коштуватиме родині з чотирьох осіб 3980 грн.

Фото: novograd.city

За розрахунками Інституту аграрної економіки, середня вартість новорічного столу з традиційними стравами для родини з чотирьох осіб на початок грудня 2025 року становить 3980 грн — на 10,7% більше, ніж торік.

Салат «Олів’є» (3 кг) — 407 грн (+5,8%), найдорожче — ковбаса (180 грн за 0,5 кг, +12,5%). Овочі подешевшали: картопля (-57,6%), морква (-62,3%), цибуля (-58%).

«Оселедець під шубою» (1,57 кг) — 175 грн (+4%), оселедець — 135 грн за 0,5 кг (+13,4%).

М’ясні продукти подорожчали на 23%: 2,85 кг — 1269 грн. Найдорожче — сирокопчена ковбаса (410 грн за 350 г, +22%), куряче філе (244 грн за кг, +40%).

Молочка: твердий сир (176 грн за 300 г, +19%), вершкове масло (118 грн за 200 г, +14%).

Овочі — 473 грн (-5%): картопля (-58%), гриби (-11%), перець (+29%).

Фрукти — 200 грн (-22%): мандарини (116 грн за 2 кг).

Напої: шампанське «Артемівське» (239 грн, +14%), бренді «Шабо» (278 грн, +6%), безалкогольні — 149 грн (+34%).

З делікатесами (червона ікра та риба) стіл коштуватиме 4793 грн (+10,6%).

