  1. В Україні

Новорічний стіл подорожчав на 10,7% – скільки коштує святкове меню для родини

22:18, 16 грудня 2025
Новорічний стіл коштуватиме родині з чотирьох осіб 3980 грн.
Новорічний стіл подорожчав на 10,7% – скільки коштує святкове меню для родини
Фото: novograd.city
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За розрахунками Інституту аграрної економіки, середня вартість новорічного столу з традиційними стравами для родини з чотирьох осіб на початок грудня 2025 року становить 3980 грн — на 10,7% більше, ніж торік.

Салат «Олів’є» (3 кг) — 407 грн (+5,8%), найдорожче — ковбаса (180 грн за 0,5 кг, +12,5%). Овочі подешевшали: картопля (-57,6%), морква (-62,3%), цибуля (-58%).

«Оселедець під шубою» (1,57 кг) — 175 грн (+4%), оселедець — 135 грн за 0,5 кг (+13,4%).

М’ясні продукти подорожчали на 23%: 2,85 кг — 1269 грн. Найдорожче — сирокопчена ковбаса (410 грн за 350 г, +22%), куряче філе (244 грн за кг, +40%).

Молочка: твердий сир (176 грн за 300 г, +19%), вершкове масло (118 грн за 200 г, +14%).

Овочі — 473 грн (-5%): картопля (-58%), гриби (-11%), перець (+29%).

Фрукти — 200 грн (-22%): мандарини (116 грн за 2 кг).

Напої: шампанське «Артемівське» (239 грн, +14%), бренді «Шабо» (278 грн, +6%), безалкогольні — 149 грн (+34%).

З делікатесами (червона ікра та риба) стіл коштуватиме 4793 грн (+10,6%).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

продукти Новий рік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]