Новогодний стол подорожал на 10,7% – сколько стоит праздничное меню для семьи

По расчетам Института аграрной экономики, средняя стоимость новогоднего стола с традиционными блюдами для семьи из четырех человек на начало декабря 2025 года составляет 3980 грн — на 10,7% больше, чем в прошлом году.

Салат «Оливье» (3 кг) — 407 грн (+5,8%), самое дорогое — колбаса (180 грн за 0,5 кг, +12,5%). Овощи подешевели: картофель (-57,6%), морковь (-62,3%), лук (-58%).

«Селедочка под шубой» (1,57 кг) — 175 грн (+4%), селедочка — 135 грн за 0,5 кг (+13,4%).

Мясные продукты подорожали на 23%: 2,85 кг — 1269 грн. Самые дорогие — сырокопченая колбаса (410 грн за 350 г, +22%), куриное филе (244 грн за кг, +40%).

Молочные продукты: твердый сыр (176 грн за 300 г, +19%), сливочное масло (118 грн за 200 г, +14%).

Овощи — 473 грн (-5%): картофель (-58%), грибы (-11%), перец (+29%).

Фрукты — 200 грн (-22%): мандарины (116 грн за 2 кг).

Напитки: шампанское «Артемовское» (239 грн, +14%), бренди «Шабо» (278 грн, +6%), безалкогольные — 149 грн (+34%).

С деликатесами (красная икра и рыба) стол будет стоить 4793 грн (+10,6%).

