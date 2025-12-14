  1. Фото
  2. / В Україні

В Будинку Уряду України запалили Ханукію – фото

18:07, 14 грудня 2025
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко взяла участь у традиційному святкуванні разом з представниками єврейської спільноти України.
В Будинку Уряду України запалили Ханукію – фото
Фото: Telegram / Юлія Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Будинку Уряду України відбулося запалення Ханукії. У заході взяли участь прем’єр-міністр Юлія Свириденко, Голова Ради Федерації єврейських громад України Мейер Стамблер та представники єврейської спільноти країни.

«Ханука — це день перемоги світла над темрявою. Його значення особливо відчутне у час, коли ми боремося за свободу, правду і світло. Звільнення країни від ворога та відновлення — це подвиг наших воїнів і щоденна праця мільйонів», – зазначила Свириденко.

Вона наголосила на важливості рівних можливостей для розвитку культур та традицій усіх національних спільнот, що вважають Україну своїм домом.

Прем’єр-міністр також висловила співчуття постраждалим від теракту в Сіднеї, який стався сьогодні. «Біль цієї втрати поділяють усі вільні люди, які знають, як раптово насильство руйнує звичний ритм життя», – зазначила Свириденко.

«Я бажаю усім нам добра і світла, справедливого і стійкого миру. Нехай ханукальна свічка, яку ми сьогодні запалюємо, стане символом нашої спільної надії», – додала прем’єр-міністр.

Фото: Telegram / Юлія Свириденко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України свято Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]