В Будинку Уряду України запалили Ханукію – фото

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко взяла участь у традиційному святкуванні разом з представниками єврейської спільноти України.

Фото: Telegram / Юлія Свириденко

У Будинку Уряду України відбулося запалення Ханукії. У заході взяли участь прем’єр-міністр Юлія Свириденко, Голова Ради Федерації єврейських громад України Мейер Стамблер та представники єврейської спільноти країни.

«Ханука — це день перемоги світла над темрявою. Його значення особливо відчутне у час, коли ми боремося за свободу, правду і світло. Звільнення країни від ворога та відновлення — це подвиг наших воїнів і щоденна праця мільйонів», – зазначила Свириденко.

Вона наголосила на важливості рівних можливостей для розвитку культур та традицій усіх національних спільнот, що вважають Україну своїм домом.

Прем’єр-міністр також висловила співчуття постраждалим від теракту в Сіднеї, який стався сьогодні. «Біль цієї втрати поділяють усі вільні люди, які знають, як раптово насильство руйнує звичний ритм життя», – зазначила Свириденко.

«Я бажаю усім нам добра і світла, справедливого і стійкого миру. Нехай ханукальна свічка, яку ми сьогодні запалюємо, стане символом нашої спільної надії», – додала прем’єр-міністр.

