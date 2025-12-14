В Доме Правительства Украины зажгли Ханукию – фото

Премьер-министр Юлия Свириденко приняла участие в традиционном праздновании вместе с представителями еврейской общины Украины.

В Доме Правительства Украины состоялось зажжение Ханукии. В мероприятии приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, председатель Совета Федерации еврейских общин Украины Мейер Стамблер и представители еврейской общины страны.

«Ханука — это день победы света над тьмой. Его значение особенно ощутимо в то время, когда мы боремся за свободу, правду и свет. Освобождение страны от врага и восстановление — это подвиг наших воинов и ежедневный труд миллионов», — отметила Свириденко.

Она подчеркнула важность равных возможностей для развития культур и традиций всех национальных общин, которые считают Украину своим домом.

Премьер-министр также выразила соболезнования пострадавшим от теракта в Сиднее, который произошел сегодня. «Боль этой потери разделяют все свободные люди, которые знают, как внезапно насилие разрушает привычный ритм жизни», — отметила Свириденко.

«Я желаю всем нам добра и света, справедливого и устойчивого мира. Пусть ханукальная свеча, которую мы сегодня зажигаем, станет символом нашей общей надежды», – добавила премьер-министр.

