  1. Законодавство
  2. / В Україні

Центри рекрутингу ЗСУ отримають доступ до реєстру військовозобов’язаних — Рада прийняла закон

13:46, 16 грудня 2025
Закон прирівнює центри рекрутингу до ТЦК в доступі до реєстру та спрощує набір військовослужбовців за контрактом.
Фото: Львівський обласний ТЦК та СП
Верховна Рада прийняла закон, який розширює перелік органів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (законопроєкт №14238).

Документ передбачає включення центрів рекрутингу Збройних Сил України до переліку суб'єктів, які беруть участь у веденні реєстру.

Це дозволить їм ефективніше здійснювати рекрутинг громадян на військову службу за контрактом та забезпечить вмотивоване доукомплектування військових частин.

Закон підвищує ефективність роботи центрів рекрутингу та сприяє оперативному використанню бази даних призовників і резервістів.

За словами нардепа Олександра Федієнка, документ з’явився після регулярних поїздок до рекрутингових центрів, де він часто чув скарги про відсутність доступу до реєстру військовослужбовців. Попри те що рекрутингові центри ЗСУ мають право самостійно проводити призов громадян, на відміну від територіальних центрів комплектування, вони не можуть працювати з Єдиним державним реєстром.

Документ має усунути цю суперечність і надати рекрутинговим центрам такі самі можливості доступу до Реєстру, як і ТЦК.

