Центры рекрутинга ВСУ получат доступ к реестру военнообязанных — Рада приняла закон

Закон приравнивает центры рекрутинга к ТЦК в доступе к реестру и упрощает набор военнослужащих по контракту.

Фото: Львовский областной ТЦК и СП

Верховная Рада приняла закон, который расширяет перечень органов, ведущих Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (законопроект №14238).

Документ предусматривает включение центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины в перечень субъектов, которые участвуют в ведении реестра.

Это позволит им более эффективно осуществлять рекрутинг граждан на военную службу по контракту и обеспечит мотивированное доукомплектование воинских частей.

Закон повышает эффективность работы центров рекрутинга и способствует оперативному использованию базы данных призывников и резервистов.

По словам народного депутата Александра Федиенко, документ появился после регулярных поездок в рекрутинговые центры, где он часто слышал жалобы на отсутствие доступа к реестру военнослужащих. Несмотря на то что рекрутинговые центры ВСУ имеют право самостоятельно проводить призыв граждан, в отличие от территориальных центров комплектования, они не могут работать с Единым государственным реестром.

Документ должен устранить это противоречие и предоставить рекрутинговым центрам такие же возможности доступа к Реестру, как и у ТЦК.

