Білорусь передала Україні 114 звільнених політв'язнів, серед них — українці, фото

17:11, 13 грудня 2025
Серед політв’язнів є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші.
Джерело фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
У суботу, 13 грудня, між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення 114 цивільних, які були засуджені та ув'язнені білоруською владою. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Там розповіли, що усі ці люди утримувалися у в'язницях на території Білорусі. Їх звільнення стало можливим внаслідок попередніх домовленостей та «результативних перемовин» з білоруською стороною, а також на запит та за сприяння партнерів зі США та роботи Коордштабу.

Зазначається, що наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці - цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби.

«Також Україні були передані громадяни Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви», - додали у центрі.

Нинішній захід з повернення цивільних громадян є прикладом успішної спільної роботи між США та Україною.  

Джерело фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

