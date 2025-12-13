  1. Фото
Беларусь передала Украине 114 освобожденных политзаключенных, среди них — украинцы, фото

17:11, 13 декабря 2025
Среди политзаключенных есть известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие.
Беларусь передала Украине 114 освобожденных политзаключенных, среди них — украинцы, фото
Источник фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными
В субботу, 13 декабря, между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению 114 гражданских лиц, которые были осуждены и заключены белорусскими властями. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Там рассказали, что все эти люди содержались в тюрьмах на территории Беларуси. Их освобождение стало возможным в результате предварительных договоренностей и «результативных переговоров» с белорусской стороной, а также по запросу и при содействии партнеров из США и благодаря работе Коордштаба.

Отмечается, что самому младшему освобожденному украинцу исполнилось 25 лет. Его супругу вернули во время предыдущего освобождения. Он и другие украинцы — гражданские лица, которые были задержаны в Беларуси и обвинялись в работе на украинские спецслужбы.

«Также Украине были переданы граждане Беларуси, которые были заключены по политическим мотивам и отбывали длительные сроки наказания. Среди них есть известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие. Освобожденные граждане Беларуси после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву», — добавили в штабе.

Нынешнее мероприятие по возвращению гражданских лиц является примером успешной совместной работы между США и Украиной.

Источник фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

