Беларусь передала Украине 114 освобожденных политзаключенных, среди них — украинцы, фото

Среди политзаключенных есть известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие.

Источник фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 13 декабря, между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению 114 гражданских лиц, которые были осуждены и заключены белорусскими властями. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Там рассказали, что все эти люди содержались в тюрьмах на территории Беларуси. Их освобождение стало возможным в результате предварительных договоренностей и «результативных переговоров» с белорусской стороной, а также по запросу и при содействии партнеров из США и благодаря работе Коордштаба.

Отмечается, что самому младшему освобожденному украинцу исполнилось 25 лет. Его супругу вернули во время предыдущего освобождения. Он и другие украинцы — гражданские лица, которые были задержаны в Беларуси и обвинялись в работе на украинские спецслужбы.

«Также Украине были переданы граждане Беларуси, которые были заключены по политическим мотивам и отбывали длительные сроки наказания. Среди них есть известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие. Освобожденные граждане Беларуси после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву», — добавили в штабе.

Нынешнее мероприятие по возвращению гражданских лиц является примером успешной совместной работы между США и Украиной.

Источник фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.