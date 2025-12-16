Польща планує скасувати особливий статус українців — що може змінитися після 4 березня 2026 року

Уряд Польщі хоче прирівняти українців до інших іноземців у доступі до медицини, виплат і легального перебування.

Уряд Польщі працює над законопроєктом, який передбачає поступове згортання спеціальних пільг для громадян України. Про це зазначила речниця МВС країни Кароліна Галецька, передає Interia.

Так, після 4 березня 2026 року українців планують прирівняти у правах і обов’язках до інших іноземців — до цього часу діє закон про продовження допомоги біженцям.

Проєкт підготувало Міністерство внутрішніх справ і адміністрації (MSWiA), відповідальним є заступник міністра Чеслав Мрочек.

У відомстві наголошують: більшість українців уже працюють, їхні діти навчаються в польських школах і добре інтегрувалися, а державні та місцеві інституції навчилися працювати з мігрантами в межах стандартних процедур.

Який закон хочуть скасувати

Йдеться про так звану «спецуставу» від 12 березня 2022 року, ухвалену невдовзі після початку повномасштабної війни. Вона передбачала надзвичайні механізми:

спрощену легалізацію перебування;

доступ до медицини, освіти та соціальних виплат;

спеціальні правила працевлаштування;

зменшення фінансових і бюрократичних бар’єрів для біженців.

Новий закон має перевести систему з «надзвичайного режиму» у звичайний, універсальний для всіх іноземців.

Що конкретно може змінитися

Проєкт передбачає:

скасування норм, які створюють окрему систему лише для громадян України;

поетапне згортання спеціальних правових рішень;

перехідні положення, щоб уникнути різкого «обриву» чинних правил.

Зміни торкнуться, зокрема:

сімейних виплат;

роботи Фонду допомоги Україні;

ведення бізнесу;

прав студентів;

продовження дії віз та документів;

освітніх прав дітей.

Медицина, соціальні виплати і освіта: що кажуть у МВС

Найбільше дискусій у Польщі викликають три сфери: охорона здоров’я, соціальні виплати та освіта.

За роз’ясненням MSWiA:

екстрена медична допомога (SOR) залишиться доступною;

для користування іншими медичними послугами потрібно буде працювати та сплачувати внески;

виплати на кшталт 800+ на дітей також надаватимуться лише за умови офіційної зайнятості батьків.

Що буде з легальним перебуванням

У міністерстві підкреслюють: попри згортання тимчасового захисту на нинішніх умовах, легальне перебування українських біженців буде гарантоване щонайменше до 4 березня 2027 року — або в межах тимчасового захисту, або на інших законних підставах.

