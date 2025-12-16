Польща планує скасувати особливий статус українців — що може змінитися після 4 березня 2026 року
Уряд Польщі працює над законопроєктом, який передбачає поступове згортання спеціальних пільг для громадян України. Про це зазначила речниця МВС країни Кароліна Галецька, передає Interia.
Так, після 4 березня 2026 року українців планують прирівняти у правах і обов’язках до інших іноземців — до цього часу діє закон про продовження допомоги біженцям.
Проєкт підготувало Міністерство внутрішніх справ і адміністрації (MSWiA), відповідальним є заступник міністра Чеслав Мрочек.
У відомстві наголошують: більшість українців уже працюють, їхні діти навчаються в польських школах і добре інтегрувалися, а державні та місцеві інституції навчилися працювати з мігрантами в межах стандартних процедур.
Який закон хочуть скасувати
Йдеться про так звану «спецуставу» від 12 березня 2022 року, ухвалену невдовзі після початку повномасштабної війни. Вона передбачала надзвичайні механізми:
- спрощену легалізацію перебування;
- доступ до медицини, освіти та соціальних виплат;
- спеціальні правила працевлаштування;
- зменшення фінансових і бюрократичних бар’єрів для біженців.
Новий закон має перевести систему з «надзвичайного режиму» у звичайний, універсальний для всіх іноземців.
Що конкретно може змінитися
Проєкт передбачає:
- скасування норм, які створюють окрему систему лише для громадян України;
- поетапне згортання спеціальних правових рішень;
- перехідні положення, щоб уникнути різкого «обриву» чинних правил.
Зміни торкнуться, зокрема:
- сімейних виплат;
- роботи Фонду допомоги Україні;
- ведення бізнесу;
- прав студентів;
- продовження дії віз та документів;
- освітніх прав дітей.
Медицина, соціальні виплати і освіта: що кажуть у МВС
Найбільше дискусій у Польщі викликають три сфери: охорона здоров’я, соціальні виплати та освіта.
За роз’ясненням MSWiA:
- екстрена медична допомога (SOR) залишиться доступною;
- для користування іншими медичними послугами потрібно буде працювати та сплачувати внески;
- виплати на кшталт 800+ на дітей також надаватимуться лише за умови офіційної зайнятості батьків.
Що буде з легальним перебуванням
У міністерстві підкреслюють: попри згортання тимчасового захисту на нинішніх умовах, легальне перебування українських біженців буде гарантоване щонайменше до 4 березня 2027 року — або в межах тимчасового захисту, або на інших законних підставах.
