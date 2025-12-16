  1. У світі
Польща планує скасувати особливий статус українців — що може змінитися після 4 березня 2026 року

20:30, 16 грудня 2025
Уряд Польщі хоче прирівняти українців до інших іноземців у доступі до медицини, виплат і легального перебування.
Уряд Польщі працює над законопроєктом, який передбачає поступове згортання спеціальних пільг для громадян України. Про це зазначила речниця МВС країни Кароліна Галецькапередає Interia.

Так, після 4 березня 2026 року українців планують прирівняти у правах і обов’язках до інших іноземців — до цього часу діє закон про продовження допомоги біженцям.

Проєкт підготувало Міністерство внутрішніх справ і адміністрації (MSWiA), відповідальним є заступник міністра Чеслав Мрочек.

У відомстві наголошують: більшість українців уже працюють, їхні діти навчаються в польських школах і добре інтегрувалися, а державні та місцеві інституції навчилися працювати з мігрантами в межах стандартних процедур.

Який закон хочуть скасувати

Йдеться про так звану «спецуставу» від 12 березня 2022 року, ухвалену невдовзі після початку повномасштабної війни. Вона передбачала надзвичайні механізми:

  • спрощену легалізацію перебування;
  • доступ до медицини, освіти та соціальних виплат;
  • спеціальні правила працевлаштування;
  • зменшення фінансових і бюрократичних бар’єрів для біженців.

Новий закон має перевести систему з «надзвичайного режиму» у звичайний, універсальний для всіх іноземців.

Що конкретно може змінитися

Проєкт передбачає:

  • скасування норм, які створюють окрему систему лише для громадян України;
  • поетапне згортання спеціальних правових рішень;
  • перехідні положення, щоб уникнути різкого «обриву» чинних правил.

Зміни торкнуться, зокрема:

  • сімейних виплат;
  • роботи Фонду допомоги Україні;
  • ведення бізнесу;
  • прав студентів;
  • продовження дії віз та документів;
  • освітніх прав дітей.

Медицина, соціальні виплати і освіта: що кажуть у МВС

Найбільше дискусій у Польщі викликають три сфери: охорона здоров’я, соціальні виплати та освіта.

За роз’ясненням MSWiA:

  • екстрена медична допомога (SOR) залишиться доступною;
  • для користування іншими медичними послугами потрібно буде працювати та сплачувати внески;
  • виплати на кшталт 800+ на дітей також надаватимуться лише за умови офіційної зайнятості батьків.

Що буде з легальним перебуванням

У міністерстві підкреслюють: попри згортання тимчасового захисту на нинішніх умовах, легальне перебування українських біженців буде гарантоване щонайменше до 4 березня 2027 року — або в межах тимчасового захисту, або на інших законних підставах.

