Польша планирует отменить особый статус украинцев — что может измениться после 4 марта 2026 года
Правительство Польши работает над законопроектом, который предусматривает постепенное сворачивание специальных льгот для граждан Украины. Об этом сообщила представитель МВД страны Каролина Галецкая, передает Interia.
Так, после 4 марта 2026 года украинцев планируют приравнять в правах и обязанностях к другим иностранцам — до этого времени действует закон о продлении помощи беженцам.
Проект подготовило Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA), ответственным является заместитель министра Чеслав Мрочек.
В ведомстве подчеркивают: большинство украинцев уже работают, их дети учатся в польских школах и хорошо интегрировались, а государственные и местные институты научились работать с мигрантами в рамках стандартных процедур.
Какой закон хотят отменить
Речь идет о так называемом «спецзаконе» от 12 марта 2022 года, принятом вскоре после начала полномасштабной войны. Он предусматривал чрезвычайные механизмы:
- упрощенную легализацию пребывания;
- доступ к медицине, образованию и социальным выплатам;
- специальные правила трудоустройства;
- снижение финансовых и бюрократических барьеров для беженцев.
Новый закон должен перевести систему из «чрезвычайного режима» в обычный, универсальный для всех иностранцев.
Что конкретно может измениться
Проект предусматривает:
- отмену норм, которые создают отдельную систему исключительно для граждан Украины;
- поэтапное сворачивание специальных правовых решений;
- переходные положения, чтобы избежать резкого «обрыва» действующих правил.
Изменения коснутся, в частности:
- семейных выплат;
- работы Фонда помощи Украине;
- ведения бизнеса;
- прав студентов;
- продления срока действия виз и документов;
- образовательных прав детей.
Медицина, социальные выплаты и образование: что говорят в МВД
Больше всего дискуссий в Польше вызывают три сферы: здравоохранение, социальные выплаты и образование.
По разъяснениям MSWiA:
- экстренная медицинская помощь (SOR) останется доступной;
- для пользования другими медицинскими услугами необходимо будет работать и уплачивать взносы;
- выплаты типа 800+ на детей также будут предоставляться только при условии официальной занятости родителей.
Что будет с легальным пребыванием
В министерстве подчеркивают: несмотря на сворачивание временной защиты на нынешних условиях, легальное пребывание украинских беженцев будет гарантировано как минимум до 4 марта 2027 года — либо в рамках временной защиты, либо на других законных основаниях.
