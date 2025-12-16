  1. В мире
Польша планирует отменить особый статус украинцев — что может измениться после 4 марта 2026 года

20:30, 16 декабря 2025
Правительство Польши хочет приравнять украинцев к другим иностранцам в доступе к медицине, выплатам и легальному пребыванию.
Правительство Польши работает над законопроектом, который предусматривает постепенное сворачивание специальных льгот для граждан Украины. Об этом сообщила представитель МВД страны Каролина Галецкая, передает Interia.

Так, после 4 марта 2026 года украинцев планируют приравнять в правах и обязанностях к другим иностранцам — до этого времени действует закон о продлении помощи беженцам.

Проект подготовило Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA), ответственным является заместитель министра Чеслав Мрочек.

В ведомстве подчеркивают: большинство украинцев уже работают, их дети учатся в польских школах и хорошо интегрировались, а государственные и местные институты научились работать с мигрантами в рамках стандартных процедур.

Какой закон хотят отменить

Речь идет о так называемом «спецзаконе» от 12 марта 2022 года, принятом вскоре после начала полномасштабной войны. Он предусматривал чрезвычайные механизмы:

  • упрощенную легализацию пребывания;
  • доступ к медицине, образованию и социальным выплатам;
  • специальные правила трудоустройства;
  • снижение финансовых и бюрократических барьеров для беженцев.

Новый закон должен перевести систему из «чрезвычайного режима» в обычный, универсальный для всех иностранцев.

Что конкретно может измениться

Проект предусматривает:

  • отмену норм, которые создают отдельную систему исключительно для граждан Украины;
  • поэтапное сворачивание специальных правовых решений;
  • переходные положения, чтобы избежать резкого «обрыва» действующих правил.

Изменения коснутся, в частности:

  • семейных выплат;
  • работы Фонда помощи Украине;
  • ведения бизнеса;
  • прав студентов;
  • продления срока действия виз и документов;
  • образовательных прав детей.

Медицина, социальные выплаты и образование: что говорят в МВД

Больше всего дискуссий в Польше вызывают три сферы: здравоохранение, социальные выплаты и образование.

По разъяснениям MSWiA:

  • экстренная медицинская помощь (SOR) останется доступной;
  • для пользования другими медицинскими услугами необходимо будет работать и уплачивать взносы;
  • выплаты типа 800+ на детей также будут предоставляться только при условии официальной занятости родителей.

Что будет с легальным пребыванием

В министерстве подчеркивают: несмотря на сворачивание временной защиты на нынешних условиях, легальное пребывание украинских беженцев будет гарантировано как минимум до 4 марта 2027 года — либо в рамках временной защиты, либо на других законных основаниях.

