У Хусті відкрили нову сучасну будівлю районного суду, фото

Фото: dsa.court.gov.ua

У Хусті відбулася урочиста церемонія відкриття нової адміністративної будівлі Хустського районного суду Закарпатської області. Про це повідомила ДСА.

Новобудова Хустського районного суду повністю відповідає сучасним європейським стандартам, призначена для максимально комфортного та безпечного обслуговування громадян і роботи колективу.

Нову будівлю для Хустського районного суду Закарпатської області зведено з дотриманням Державних будівельних норм України (ДБН); враховано вимоги щодо безпеки, енергоефективності, доступності для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

У якості почесних гостей, участь в урочистостому відкритті нового приміщення суду взяли:

тимчасово виконуючий обов’язки Державної судової адміністрації України Максим Пампура, голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, членкиня Вищої ради правосуддя Юлія Бокова, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов та заступник голови Комітету Павло Павліш, народні депутати України, тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби судової охорони Петро Талпа, голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, а також голови та керівники апаратів місцевих судів, керівники правоохоронних органів Закарпатської області та представники органів місцевого самоврядування.

Як зазначив керівник Державної судової адміністрації України Максим Пампура, відкриття нової будівлі Хустського районного суду — значно більше, ніж просто подія. «Це — твердження віри у верховенство права та справедливість навіть у найважчі часи війни. Коли ворог цілить у нашу інфраструктуру, ми інвестуємо в будівництво та зміцнення державних інституцій. Суд має бути місцем, де і працівник судової системи, і громадянин, який звернувся сюди, мають почувати себе гідно, і сьогодні ми забезпечили таку можливість. Цей об'єкт є черговим кроком на шляху до європейського правосуддя», — підкреслив він.

Фото: dsa.court.gov.ua

