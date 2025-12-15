В Хусте открыли новое современное здание районного суда, фото

Новостройка Хустского районного суда полностью соответствует современным европейским стандартам.

В Хусте состоялась торжественная церемония открытия нового административного здания Хустского районного суда Закарпатской области. Об этом сообщила ГСА.

Новостройка Хустского районного суда полностью соответствует современным европейским стандартам и предназначена для максимально комфортного и безопасного обслуживания граждан и работы коллектива.

Новое здание для Хустского районного суда Закарпатской области возведено с соблюдением Государственных строительных норм Украины (ГСН); учтены требования по безопасности, энергоэффективности, доступности для маломобильных групп населения и лиц с инвалидностью.

Как отметил руководитель Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура, открытие нового здания Хустского районного суда — это значительно больше, чем просто событие.

«Это — утверждение веры в верховенство права и справедливость даже в самые тяжелые времена войны. Когда враг целится в нашу инфраструктуру, мы инвестируем в строительство и укрепление государственных институтов. Суд должен быть местом, где и работник судебной системы, и гражданин, который обратился сюда, должны чувствовать себя достойно, и сегодня мы обеспечили такую возможность. Этот объект является очередным шагом на пути к европейскому правосудию», — подчеркнул он.

Фото: dsa.court.gov.ua

