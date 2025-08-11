РФ отправила в Беларусь военных и технику для учений — в ГПСУ объяснили, есть ли угроза для Украины

На территорию Беларуси начали прибывать российские военные и техника для подготовки к совместным учениям «Запад-2025».
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что на территорию Беларуси уже заехали несколько десятков единиц российской техники.
По его словам, разведка и пограничники внимательно следят за ситуацией.
«Это направление остается угрожающим, ведь во время учений возможны провокации или эскалация ситуации с безопасностью для Украины», — отметил спикер.
