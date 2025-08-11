РФ отправила в Беларусь военных и технику для учений — в ГПСУ объяснили, есть ли угроза для Украины

Андрей Демченко сообщил, что на территорию Беларуси заехали несколько десятков единиц российской техники.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На территорию Беларуси начали прибывать российские военные и техника для подготовки к совместным учениям «Запад-2025».

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что на территорию Беларуси уже заехали несколько десятков единиц российской техники.

По его словам, разведка и пограничники внимательно следят за ситуацией.

«Это направление остается угрожающим, ведь во время учений возможны провокации или эскалация ситуации с безопасностью для Украины», — отметил спикер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.