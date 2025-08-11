РФ відправила до Білорусі військових та техніку для навчань — у ДПСУ пояснили, чи є загроза для України

Андрій Демченко повідомив, що на територію Білорусі заїхало кілька десятків одиниць російської техніки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На територію Білорусі почали прибувати російські військові та техніки для підготовки до спільних навчань «Захід-2025».

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що на територію Білорусі вже заїхало кілька десятків одиниць російської техніки.

За його словами, розвідка і прикордонники уважно стежать за ситуацією.

«Цей напрямок залишається загрозливим, адже під час навчань можливі провокації або ескалація безпекової ситуації для України», — зазначив речник.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.