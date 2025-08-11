Досрочный выход на пенсию: кто имеет право и при каких условиях

Право на досрочную пенсию имеют уволенные по инициативе работодателя, но есть нюансы.

В Украине действует возможность досрочного ухода на пенсию для отдельных категорий граждан. Как сообщили в Пенсионном фонде, воспользоваться этой возможностью имеют право

Такое право предусмотрено пунктом 6 части первой статьи 115 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Что нужно для досрочного оформления пенсии:

увольнение произошло в связи с изменениями в организации производства или труда, в частности из-за сокращения штата, ликвидации или реорганизации предприятия, банкротства;

осталось максимум 1,5 года до установленного пенсионного возраста;

страховой стаж составляет не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

в течение 30 дней после увольнения лицо обратилось в центр занятости, и в течение недели с момента регистрации ему не предложили подходящую работу.

Порядок подачи заявления таков:

Обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда для оформления пенсии можно начиная со следующего дня после снятия с учета в центре занятости.

