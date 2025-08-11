Достроковий вихід на пенсію: хто має право та за яких умов

В Україні діє можливість дострокового виходу на пенсію для окремих категорій громадян. Як повідомили у Пенсійному фонді, скористатися цією можливістю мають право
Таке право передбачено пунктом 6 частини першої статті 115 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Що потрібно для дострокового оформлення пенсії:
Порядок подання заяви такий:
Звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду для оформлення пенсії можна починаючи з наступного дня після зняття з обліку в центрі зайнятості.
