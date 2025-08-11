Достроковий вихід на пенсію: хто має право та за яких умов

Право на дострокову пенсію мають звільнені з ініціативи роботодавця, але є нюанси.

В Україні діє можливість дострокового виходу на пенсію для окремих категорій громадян. Як повідомили у Пенсійному фонді, скористатися цією можливістю мають право

Таке право передбачено пунктом 6 частини першої статті 115 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Що потрібно для дострокового оформлення пенсії:

звільнення відбулося у зв’язку зі змінами в організації виробництва або праці, зокрема через скорочення штату, ліквідацію чи реорганізацію підприємства, банкрутство;

залишилося максимум 1,5 року до встановленого пенсійного віку;

страховий стаж складає щонайменше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

протягом 30 днів після звільнення особа звернулася до центру зайнятості, і протягом тижня з моменту реєстрації їй не запропонували підходящу роботу.

Порядок подання заяви такий:

Звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду для оформлення пенсії можна починаючи з наступного дня після зняття з обліку в центрі зайнятості.

