Минюст предлагает, чтобы госрегистрация прав на основании судебного решения проводилась независимо от местонахождения недвижимости

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и на основании судебного решения, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, нотариуса — Виктор Дубовик перечислил риски законопроекта 13606.

Кабмин предлагает переработать порядок государственной регистрации прав на недвижимость. Соответствующий законопроект 13606 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сферах государственной регистрации с целью обеспечения публично-правового интереса» подал Минюст. Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик предупредил о рисках этого законопроекта. Также о рисках сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

По словам Виктора Дубовика, законопроект, похоже, делает «первые шаги к возврату Государственной регистрационной службы в систему Минюста (которая имеет серьезный негативный бэкграунд)».

Также говорится о попытках наделить госрегистраторов правом самостоятельно определять и толковать ошибки в судебных решениях. Еще один аспект — это предоставление законодательных возможностей лицам, находящимся под санкциями, избежать применения этих санкций.

Полномочия Минюста

По словам Дубовика, предполагается наделение Министерства юстиции полномочиями устанавливать особенности проведения госрегистрации (в том числе в отношении определенных регистрационных действий или определенных субъектов, определенных вещных прав или их обременений) в случае временного отсутствия доступа к ЕГР и ГРВП, в том числе в условиях военного или чрезвычайного положения.

Также Минюст будет определять случаи проведения государственной регистрации права собственности и других вещных прав в пределах нескольких административно-территориальных единиц или независимо от местонахождения не только недвижимого имущества, но и объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости.

Регистрация на основании судебных решений

Значительная часть изменений посвящена проведению регистрационных действий на основании судебных решений. Как отметил Виктор Дубовик, речь идет о следующем:

Уточняется, что ошибки в судебном решении, которые не влияют на его содержание, а также на надлежащую идентификацию вещных прав, обременений вещных прав, субъектов или объектов таких прав — не будут приводить к отказу в госрегистрации вещных прав.

Изменяется определение понятия «судебного решения» как основания государственной регистрации прав: таким решением будет судебное решение, имеющее следствием (а не «...в отношении...», как сейчас) приобретение, изменение или прекращение права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства, будущий объект недвижимости.

Предлагается предусмотреть, что такая регистрация будет проводиться как по обращению заявителя, так и на основании судебного решения, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, нотариуса.

Для обращения заявителя с судебным решением необходимо будет указать его реквизиты, после чего государственный регистратор самостоятельно получит экземпляр такого решения в электронной форме.

Заявителем может быть не только истец или уполномоченное им лицо, но и другой заинтересованный участник дела (на практике это может быть и ответчик, например, если речь идет о восстановлении сведений государственного реестра, измененных на основании судебного решения, которое впоследствии было отменено), а также уточняется, что речь может идти не только о регистрации запрета на совершение регистрационных действий, но и о его отмене.

Регистрация на основании судебного решения в электронной форме, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, будет проводиться не позднее следующего рабочего дня с даты вручения такого судебного решения, а в случае поступления судебного решения, которое не вступило в законную силу, — не позднее следующего рабочего дня с даты вступления таким судебным решением в законную силу (кроме судебных решений, подлежащих немедленному исполнению).

Определяются документы, которые будут удостоверять личность заявителя, являющегося должностным лицом правоохранительного органа, адвокатом, подающим судебное решение, — служебное удостоверение, удостоверение адвоката.

В перечень документов, подтверждающих полномочия адвоката на подачу судебного решения для целей проведения регистрационных действий, добавлен ордер.

Проведение регистрационных действий на основании судебных решений не будет зависеть от наличия зарегистрированных запретов на проведение регистрационных действий (в том числе введенных на основании судебных решений) или ранее поданных заявлений в отношении одного и того же недвижимого имущества или заявлений в отношении одного и того же юридического лица (очередность рассмотрения поданных заявлений).

Государственная регистрация прав на основании судебного решения будет проводиться независимо от местонахождения недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости.

В случае направления запроса в суд для получения заверенной копии судебного решения, когда это предусмотрено Законом «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», заявление о государственной регистрации прав может быть оставлено без движения.

Отдельно отмечается, что регистрационное действие в ЕГР возможно, в частности, на основании судебного решения о прекращении трудовых или договорных отношений между работодателем и руководителем юридического лица, обособленного подразделения юридического лица.

Предлагается предусмотреть, что отказ в госрегистрации при наличии обременения не допускается, если государственная регистрация прав будет происходить на основании судебного решения (кроме мирового соглашения, утвержденного определением суда) — убирается замечание, что решение суда должно было быть «в отношении приобретения, изменения или прекращения права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество или истребования недвижимого имущества из чужого незаконного владения».

Административный сбор не будет взиматься за проведение регистрационных действий на основании судебных решений в электронной форме, поступивших от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации прав, нотариуса.

Предлагается разрешить государственную регистрацию даже при наличии факта применения санкций в соответствии с Законом «О санкциях», которые делают невозможным проведение государственной регистрации, если государственная регистрация будет происходить на основании судебного решения (кроме мирового соглашения, утвержденного определением суда). При этом речь идет о любом судебном решении, а не только о решении о взыскании в доход государства.

Приостановка регистрации

Кроме того, предлагается обновить правила приостановления регистрационного действия и урегулировать последствия задержки в рассмотрении следующих заявлений в отношении одного и того же недвижимого имущества (так называемые «подвесы»).

Так, если по истечении месячного срока со дня оставления заявления без движения (если заявитель не выполнил требование госрегистратора) государственным регистратором не принято решение об отказе в государственной регистрации прав, такое решение считается принятым на следующий день по истечении соответствующего срока, а заявление считается не влияющим на очередность рассмотрения заявлений в отношении того же недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия рейдерству».

Автор: Наталя Мамченко

