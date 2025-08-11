Мін’юст пропонує, щоб держреєстрація прав проводилася на підставі судового рішення незалежно від місцезнаходження нерухомості

Реєстраційні дії на підставі судових рішень будуть проводитися як за зверненням заявника, так і на підставі судового рішення, що надійшло від суду в електронний кабінет суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса – Віктор Дубовик перелічив ризики законопроекту 13606.

Кабмін пропонує переробити порядок державної реєстрації прав на нерухомість. Відповідний законопроект 13606 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сферах державної реєстрації з метою забезпечення публічно-правового інтересу» подав Мін’юст. Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик попередив про ризики цього законопроекту. Також про ризики зазначив член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс.

Так, за словами Віктора Дубовика, схоже, що законопроект робить «перші кроки до повернення Державної реєстраційної служби в системі Мінʼюсту (яка має серйозний негативний бекграунд)».

Також йдеться про спроби наділити держреєстраторів правом самостійно визначати та тлумачити помилки в судових рішеннях. Ще один аспект це відкриття законодавчих можливостей підсанкційним особам уникати застосованих санкцій.

Повноваження Мін’юсту

За словами Дубовика, передбачається наділення Міністерства юстиції повноваженнями встановлення особливостей проведення держреєстрації (у тому числі щодо певних реєстраційних дій або щодо певних суб’єктів, щодо певних реєстраційних дій або щодо певних речових прав чи їх обтяжень) у разі тимчасової відсутності доступу до ЄДР і ДРРП, у тому числі в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Також Мінʼюст буде визначати випадки проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, або незалежно від місцезнаходження не лише нерухомого майна, але й об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості.

Реєстрація на підставі судових рішень

Значна частина змін присвячена проведенню реєстраційних дій на підставі судових рішень. Як зазначив Віктор Дубовик, йдеться про наступне.

Уточнюється, що помилки в судовому рішенні, що не впливають на зміст такого рішення, а також на належну ідентифікацію речових прав, обтяжень речових прав, суб’єктів чи об’єктів таких прав, обтяжень – не будуть призводити до відмови у держреєстрації речових прав.

Змінюється визначення поняття «судового рішення» як підстави державної реєстрації прав – таким рішенням буде судове рішення, що має наслідком (а не «..щодо…», як наразі) набуття, зміну або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості.

Пропонується передбачити, що така реєстрація буде проводитися як за зверненням заявника, так і на підставі судового рішення, що надійшло від суду в електронний кабінет суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса.

Для звернення заявника із судовим рішенням необхідно буде вказати його реквізити, після чого державний реєстратор самостійно отримуватиме примірник такого рішення в електронній формі.

Заявником може бути не лише позивач чи уповноважена ним особа, але й інший заінтересований учасник справи ( на практиці це може бути і відповідач , наприклад якщо мова йде про відновлення відомостей державного реєстру, змінених на підставі судового рішення, що було у подальшому скасоване), а також уточняється, що мова може йти не лише про реєстрацію заборони вчинення реєстраційних дій, але й її скасування.

, наприклад якщо мова йде про відновлення відомостей державного реєстру, змінених на підставі судового рішення, що було у подальшому скасоване), а також уточняється, що мова може йти не лише про реєстрацію заборони вчинення реєстраційних дій, але й її скасування. Реєстрація на підставі судового рішення в електронній формі, що надійшло від суду в електронний кабінет суб’єкта державної реєстрації, буде проводиться не пізніше наступного робочого дня з дати вручення такого судового рішення, а у разі надходження судового рішення, що не набрало законної сили, – не пізніше наступного робочого дня з дати набрання таким судовим рішенням законної сили (крім судових рішень, що підлягають негайному виконанню).

Визначаються документи, що посвідчуватимуть особу заявника, якою є посадова особа правоохоронного органу, адвокат, що подають судове рішення – службове посвідчення, посвідчення адвоката.

До переліку документів, що підтверджуватимуть повноваження адвоката на подання судового рішення для цілей проведення реєстраційних дій, додано ордер.

Проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень не залежатиме від наявності зареєстрованих заборон на проведення реєстраційних дій (у тому числі запроваджених на підставі судових рішень) чи раніше поданих заяв щодо одного і того ж нерухомого майна чи заяв щодо однієї і тієї ж юридичної особи (черговість розгляду поданих заяв).

Державна реєстрація прав на підставі судового рішення буде проводитися незалежно від місцезнаходження нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості.

У разі направлення запиту до суду для отримання засвідченої копії судового рішення, коли це передбачено Законом «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», заява про державну реєстрацію прав може бути залишена без руху.

Окремо зазначається, що реєстраційна дія у ЄДР можлива, зокрема, на підставі судового рішення про припинення трудових або договірних відносин між роботодавцем та керівником юридичної особи, відокремленого підрозділу юридичної особи.

Пропонується передбачити, що відмова у держреєстрації за наявності обтяження не допускається, якщо державна реєстрація прав відбуватиметься на підставі судового рішення (крім мирової угоди, затвердженої ухвалою суду) – прибирається зауваження, що рішення суду мало бути «щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно або витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння».

Адміністративний збір не справлятиметься за проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень в електронній формі, що надійшли від суду в електронний кабінет суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса.

Пропонується дозволити державну реєстрацію навіть за наявності факту застосування санкцій відповідно до Закону «Про санкції», які унеможливлюють проведення державної реєстрації, якщо державна реєстрація відбуватиметься на підставі судового рішення (крім мирової угоди, затвердженої ухвалою суду). При цьому мова йде про будь-яке судове рішення, а не тільки рішення про стягнення в дохід держави.

Призупинення реєстрації

Крім того, пропонується оновити правила зупинення реєстраційної дії і унормувати наслідки затримки в розгляді наступних заяв щодо одного і того ж нерухомого майна (так звані «підвіси»).

Так, якщо після спливу місячного строку з дня залишення без руху заяви (якщо заявник не виконав вимогу держреєстратора) державним реєстратором не прийнято рішення про відмову в державній реєстрації прав, таке рішення вважається прийнятим на наступний день з дня спливу відповідного строку, а заява вважається такою, що не впливає на черговість розгляду заяв щодо того самого нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству».

Автор: Наталя Мамченко

