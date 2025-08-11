Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Существенные нарушения судьей норм процессуального права при отсутствии доказательств умысла свидетельствуют о наличии дисциплинарного проступка — Верховный Суд

12:15, 11 августа 2025
Нарушения судьей норм ГПК могли быть обусловлены уровнем ее профессиональной компетенции, как указал Верховный Суд.
Существенные нарушения судьей норм процессуального права при отсутствии доказательств умысла свидетельствуют о наличии дисциплинарного проступка — Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Существенное нарушение судьей норм процессуального права при осуществлении правосудия, при отсутствии доказательств умышленного характера таких нарушений, свидетельствует о наличии в действиях судьи дисциплинарного проступка, следствием чего стало привлечение ее к дисциплинарной ответственности. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 10 июня 2025 года по делу № 571/832/17.

Обстоятельства дела

Органом досудебного расследования судья местного суда обвинялась в том, что она совершила подстрекательство адвоката к составлению и выдаче заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение, совершенное повторно, и вынесла заведомо неправосудное решение.

Суды предыдущих инстанций признали судью невиновной и оправдали в связи с недоказанностью в ее действиях состава уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 375 УК. В кассационной жалобе прокурор утверждает, что в материалах уголовного производства имеется достаточная совокупность доказательств вины оправданной.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений определение апелляционного суда. В обоснование своей позиции КУС ВС указал, что на законодательном уровне не определено понятие «неправосудное судебное решение», не разъяснено оно и Конституционным Судом Украины, отсутствуют основания отождествлять его с такими понятиями, как «незаконное» и «необоснованное», а также нет оснований утверждать, что неправосудное судебное решение — это в любом случае такое решение, которое было отменено вышестоящей судебной инстанцией.

Кроме того, подчеркнуто, что понятие «неправосудное судебное решение» в сочетании с указанием на «заведомость» его вынесения подчеркивает целенаправленный характер преступных действий судьи, его сознательное стремление и желание вопреки материальному или процессуальному закону и (или) фактическим обстоятельствам, установленным в деле, вынести судебное решение, которое по своей сути не может быть и не является актом правосудия.

Как следует из материалов уголовного производства, суд первой инстанции исследовал предоставленные стороной обвинения доказательства виновности судьи, а также ее показания, в которых она отрицала свою виновность в совершении инкриминируемых ей уголовных правонарушений, и показания свидетелей, которые были допрошены в этом суде.

Местный суд констатировал, что утверждения судьи о ее непричастности к уголовным правонарушениям, предусмотренным ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 375 УК, не опровергаются предоставленными стороной обвинения доказательствами, а сводятся к многочисленным процессуальным нарушениям судьи при производстве по гражданскому делу, не могут безусловно, сами по себе указывать на сознательно допущенные судьей нарушения требований ГПК с целью вынесения заведомо неправосудного решения. Нарушения судьей норм ГПК могли быть обусловлены уровнем ее профессиональной компетенции и т. д.

В любом случае такие утверждения не проверены и не опровергнуты неоспоримыми доказательствами, а утверждения стороны обвинения в этой части фактически являются предположениями.

В то же время суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, по результатам исследования письменных доказательств, предоставленных стороной обвинения, установил, что определенные письменные доказательства являются недопустимыми на основании нарушения процедуры доступа к ним.

Подытоживая изложенное выше, коллегия судей КУС отметила, что суды предыдущих инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что имеющимися доказательствами подтверждается лишь факт существенных нарушений судьей норм процессуального права при осуществлении правосудия, что свидетельствует о наличии дисциплинарного проступка в действиях судьи, следствием чего является привлечение судьи к дисциплинарной ответственности.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика ГПК (Гражданский процессуальный кодекс) КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Существенные нарушения судьей норм процессуального права при отсутствии доказательств умысла свидетельствуют о наличии дисциплинарного проступка — Верховный Суд

Нарушения судьей норм ГПК могли быть обусловлены уровнем ее профессиональной компетенции, как указал Верховный Суд.

Минюст предлагает, чтобы госрегистрация прав на основании судебного решения проводилась независимо от местонахождения недвижимости

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и на основании судебного решения, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, нотариуса — Виктор Дубовик перечислил риски законопроекта 13606.

Судам запретили обеспечивать иск путем запрета принудительного отчуждения земли в Ужгородском районе Закарпатской области – вступили в силу изменения в КАСУ

Административные суды не смогут останавливать соответствующие решения субъектов властных полномочий относительно принудительного отчуждения земли и недвижимости в Ужгородском районе.

Обеспечение иска не может блокировать аннулирование спецразрешения на основании санкций СНБО – позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил решения судов, отметив, что запрет Госгеонедрам совершать действия в отношении спецразрешения препятствует выполнению указа Президента, который в соответствии с Законом «О санкциях» и Кодексом о недрах обязывает аннулировать или приостановить действие разрешения через 30 дней после введения санкций, если бенефициарный владелец не изменился.

Для участников боевых действий отменят требования об обязательном собеседовании и владении иностранным языком для принятия на госслужбу

Комитет по соцполитике рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается автоматическое назначение ветеранов на вакантные должности по поданному заявлению, если такая должность соответствует требованиям к уровню образования – на период до возобновления конкурсов на госслужбу.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду