Существенные нарушения судьей норм процессуального права при отсутствии доказательств умысла свидетельствуют о наличии дисциплинарного проступка — Верховный Суд

Нарушения судьей норм ГПК могли быть обусловлены уровнем ее профессиональной компетенции, как указал Верховный Суд.

Существенное нарушение судьей норм процессуального права при осуществлении правосудия, при отсутствии доказательств умышленного характера таких нарушений, свидетельствует о наличии в действиях судьи дисциплинарного проступка, следствием чего стало привлечение ее к дисциплинарной ответственности. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 10 июня 2025 года по делу № 571/832/17.

Обстоятельства дела

Органом досудебного расследования судья местного суда обвинялась в том, что она совершила подстрекательство адвоката к составлению и выдаче заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение, совершенное повторно, и вынесла заведомо неправосудное решение.

Суды предыдущих инстанций признали судью невиновной и оправдали в связи с недоказанностью в ее действиях состава уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 375 УК. В кассационной жалобе прокурор утверждает, что в материалах уголовного производства имеется достаточная совокупность доказательств вины оправданной.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений определение апелляционного суда. В обоснование своей позиции КУС ВС указал, что на законодательном уровне не определено понятие «неправосудное судебное решение», не разъяснено оно и Конституционным Судом Украины, отсутствуют основания отождествлять его с такими понятиями, как «незаконное» и «необоснованное», а также нет оснований утверждать, что неправосудное судебное решение — это в любом случае такое решение, которое было отменено вышестоящей судебной инстанцией.

Кроме того, подчеркнуто, что понятие «неправосудное судебное решение» в сочетании с указанием на «заведомость» его вынесения подчеркивает целенаправленный характер преступных действий судьи, его сознательное стремление и желание вопреки материальному или процессуальному закону и (или) фактическим обстоятельствам, установленным в деле, вынести судебное решение, которое по своей сути не может быть и не является актом правосудия.

Как следует из материалов уголовного производства, суд первой инстанции исследовал предоставленные стороной обвинения доказательства виновности судьи, а также ее показания, в которых она отрицала свою виновность в совершении инкриминируемых ей уголовных правонарушений, и показания свидетелей, которые были допрошены в этом суде.

Местный суд констатировал, что утверждения судьи о ее непричастности к уголовным правонарушениям, предусмотренным ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 375 УК, не опровергаются предоставленными стороной обвинения доказательствами, а сводятся к многочисленным процессуальным нарушениям судьи при производстве по гражданскому делу, не могут безусловно, сами по себе указывать на сознательно допущенные судьей нарушения требований ГПК с целью вынесения заведомо неправосудного решения. Нарушения судьей норм ГПК могли быть обусловлены уровнем ее профессиональной компетенции и т. д.

В любом случае такие утверждения не проверены и не опровергнуты неоспоримыми доказательствами, а утверждения стороны обвинения в этой части фактически являются предположениями.

В то же время суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, по результатам исследования письменных доказательств, предоставленных стороной обвинения, установил, что определенные письменные доказательства являются недопустимыми на основании нарушения процедуры доступа к ним.

Подытоживая изложенное выше, коллегия судей КУС отметила, что суды предыдущих инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что имеющимися доказательствами подтверждается лишь факт существенных нарушений судьей норм процессуального права при осуществлении правосудия, что свидетельствует о наличии дисциплинарного проступка в действиях судьи, следствием чего является привлечение судьи к дисциплинарной ответственности.

Автор: Наталя Мамченко

