В Харькове ребенок выпал из окна пятого этажа на кондиционер, видео

Малолетняя девочка выпала из окна многоэтажки, застряв на кондиционере.

В Харькове трехлетняя девочка чудом избежала гибели после падения из окна пятого этажа многоэтажки. Ребенок упал на кондиционер этажом ниже и застрял на нем, сообщил председатель Харьковской ОВ Олег Синегубов.

На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС. С помощью пожарной лестницы они аккуратно сняли ребенка и передали медикам.

Девочка получила острую реакцию на стресс. Родители от госпитализации отказались.

