Практика судов
  1. В Украине

На Житомирщине бухгалтер воинской части присвоил более 800 тысяч гривен из зарплат

15:09, 11 августа 2025
Бухгалтер присвоил более 800 тысяч гривен из зарплатного фонда, перечисляя «липовые» выплаты на свой счет.
На Житомирщине бухгалтер воинской части присвоил более 800 тысяч гривен из зарплат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области разоблачили бухгалтера воинской части, который присвоил более 800 тысяч гривен из зарплатного фонда. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, должностное лицо в течение семи месяцев вносило в финансовые документы ложные сведения, согласно которым одному из бойцов якобы начислялись дополнительные выплаты.

На самом деле эти средства перечислялись на личный банковский счет бухгалтера.

Таким образом он присвоил более 800 тысяч гривен, принадлежащих государству.

Следователи работают над возвратом средств в бюджет.

Должностному лицу инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги ВСУ армия Житомир ГБР военнослужащие выплаты военным военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.

Минюст предлагает, чтобы госрегистрация прав на основании судебного решения проводилась независимо от местонахождения недвижимости

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и на основании судебного решения, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, нотариуса — Виктор Дубовик перечислил риски законопроекта 13606.

Гранты ЕС на восстановление Польши после пандемии тратились на яхты и свингер-клуб — правительство Туска оказалось в центре скандала

Часть грантов, предназначенных для Польши на восстановление после пандемии, пошла на резонансные проекты, в частности на свингер-клуб, пиццерию с солярием и сеть водочных баров — Politico.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду