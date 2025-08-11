На Житомирщине бухгалтер воинской части присвоил более 800 тысяч гривен из зарплат

Бухгалтер присвоил более 800 тысяч гривен из зарплатного фонда, перечисляя «липовые» выплаты на свой счет.

В Житомирской области разоблачили бухгалтера воинской части, который присвоил более 800 тысяч гривен из зарплатного фонда. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, должностное лицо в течение семи месяцев вносило в финансовые документы ложные сведения, согласно которым одному из бойцов якобы начислялись дополнительные выплаты.

На самом деле эти средства перечислялись на личный банковский счет бухгалтера.

Таким образом он присвоил более 800 тысяч гривен, принадлежащих государству.

Следователи работают над возвратом средств в бюджет.

Должностному лицу инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

