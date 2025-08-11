Практика судів
На Житомирщині бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тисяч гривень із зарплат

15:09, 11 серпня 2025
Бухгалтер привласнив понад 800 тисяч гривень із зарплатного фонду, перераховуючи «липові» виплати на власний рахунок.
На Житомирщині викрили бухгалтера військової частини, який привласнив понад 800 тисяч гривень із зарплатного фонду. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець протягом семи місяців вносив до фінансових документів неправдиві дані, за якими одному з бійців нібито нараховувались додаткові виплати.

Насправді ж ці кошти перераховувалися на особистий банківський рахунок бухгалтера.

Таким чином він привласнив понад 800 тисяч гривень, які належали державі.

Слідчі працюють над поверненням коштів до бюджету.

Посадовцю інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

