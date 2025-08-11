Пожизненная помощь и скидка на коммуналку — Кабмин предлагает льготы участникам Революции Достоинства

Пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей Героев Небесной Сотни предлагают предоставить ряд льгот.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о защите пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Документ предлагает ряд льгот:

Медицинская помощь

Бесплатное зубопротезирование (кроме изделий из драгоценных металлов), протезы, реабилитация, необходимые медуслуги, а также лекарства и медизделия по госпрограммам.

Образование и трудоустройство

Профессиональная адаптация, целевая поддержка для обучения в ПТУ, колледжах и университетах.

Социальная защита

Полная (100%) скидка на коммунальные услуги и топливо для пострадавших с инвалидностью, 75% скидка — для других пострадавших, 50% — для нетрудоспособных членов семей погибших.

Транспорт

Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, а также скидки или бесплатные междугородние поездки в зависимости от статуса.

Финансовая поддержка

Повышение пенсий или пожизненная помощь в размере 25–50% прожиточного минимума, а также ежегодная разовая выплата ко Дню Независимости.

Документ теперь должен рассмотреть Верховная Рада.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4513-IX о внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно уточнения категорий лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной — законопроект №13197.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.