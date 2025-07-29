Зеленский подписал закон об изменениях в категориях лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной

Закон разграничивает лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, — между периодом советской власти и периодом независимости Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4513-IX о внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно уточнения категорий лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной — законопроект №13197.

Документ вносит изменения в статью 11 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Закон разграничивает лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной — между периодом советской власти и периодом независимости Украины.

К таким лицам теперь также относятся:

награжденные орденом Героев Небесной Сотни;

Герои Украины (посмертно) за гражданское мужество во время Революции Достоинства;

участники боевых действий, которым с 2014 года присвоено звание Героя Украины с орденом «Золотая Звезда»;

награжденные с 2014 года орденами Богдана Хмельницкого, «За мужество» или княгини Ольги трех степеней.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законе.

Из части 1 статьи 11 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» слова «лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни» исключить.

Таким образом, часть 1 будет звучать так: «Лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, считаются Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, лица, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу», а также Герои Социалистического Труда, удостоенные этого звания за труд в период Второй мировой войны».

Часть 2 статьи 11 изложена в следующей редакции:

Лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, считаются также:

лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;

лица, которым посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;

лица, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда»;

лица, которых, начиная с 2014 года, награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, «За мужество» трех степеней, княгини Ольги трех степеней.

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