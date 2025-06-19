Верховная Рада приняла в целом изменения относительно категорий лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной

Изменения касаются, в частности, лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни.

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Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 11 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно расширения категории лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной (законопроект 13197).

Целью является законодательно разграничить лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, между периодом советской власти и периодом независимости Украины.

Для этого, как указывает социальный комитет Рады, предлагается, в частности, исключить из части 1 статьи 11 Закона слова «награжденные орденом Героев Небесной Сотни» (период советской власти) и включить их во вторую часть этой же статьи (период независимости Украины).

Минветеранов отметило, что в Верховной Раде зарегистрирован еще один законопроект 13073 «О лицах, принимавших участие в Революции Достоинства, и их государственной поддержке», поданный правительством, который определяет правовой статус лиц, принимавших участие в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21.11.2013 по 21.02.2014, а также членов их семей, и которым из закона №3551 исключаются нормы относительно участников Революции Достоинства. Учитывая вышеизложенное, Министерство считает необходимым предложенные законопроектом 13197 изменения внести в законопроект 13073 при его доработке ко второму чтению.

В итоге комитет по социальной политике согласовал такую финальную редакцию законопроекта 13197, которая и была принята 19 июня в целом:

Из части 1 статьи 11 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» слова «лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни» исключить.

Таким образом, часть 1 будет звучать так: «Лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, считаются Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, лица, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу», а также Герои Социалистического Труда, удостоенные этого звания за труд в период Второй мировой войны».

Часть 2 статьи 11 изложена в следующей редакции:

Лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, считаются также:

лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;

лица, которым посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;

лица, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда»;

лица, которых, начиная с 2014 года, награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, «За мужество» трех степеней, княгини Ольги трех степеней.

Автор: Наталя Мамченко

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