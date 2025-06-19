Верховна Рада прийняла в цілому зміни щодо категорій осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Зміни стосуються зокрема осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні.

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Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 11 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо розширення категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» (законопроект 13197).

Метою є законодавчо розмежувати осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, між періодом радянської влади та періодом незалежності України.

Для цього, як вказує соціальний комітет Ради, пропонується зокрема виключити з ч. 1 статті 11 Закону слова «нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні» (період радянської влади) та включити їх до частини другої цієї ж статті (період незалежності України).

Мінветеранів зауважило, що у Верховній Раді зареєстровано ще один законопроект 13073 «Про осіб, які брали участь у Революції Гідності, та їх державну підтримку», поданий урядом, який визначає правовий статус осіб, які брали участь у масових акціях громадського протесту в Україні з 21.11.2013 по 21.02.2014, а також членів їхніх сімей, і яким із закону №3551 виключаються норми щодо учасників Революції Гідності. Враховуючи вищевикладене, Міністерство вважає за необхідне запропоновані законопроектом 13197 зміни внести до законопроекту 13073 при його доопрацюванні до другого читання.

Врешті комітет з соціальної політики погодив таку фінальну редакцію законопроекту 13197, яка і була прийнята 19 червня в цілому:

У ч. 1 статті 11 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» слова «особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні» виключити.

Таким чином ч. 1 буде звучати так: «Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Другої світової війни».

Ч. 2 ст. 11 викладено у такій редакції.

Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються також:

особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;

особи, яким посмертно присвоєно звання Героя України з врученням ордену «Золота Зірка» за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка»;

особи, яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, «За мужність» трьох ступенів, княгині Ольги трьох ступенів.

Автор: Наталя Мамченко

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