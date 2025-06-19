ВРП звільнила суддю Наталю Скриннікову за власним бажанням

Суддю Господарського суду Дніпропетровської області Наталю Скриннікову 19 червня звільнили за власним бажанням.

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Вища рада правосуддя на засіданні 19 червня розглянула матеріали щодо звільнення судді за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити Скриннікову Наталю Сергіївну з посади судді Господарського суду Дніпропетровської області за власним бажанням у зв’язку з поданням нею відповідної заяви.

Раніше Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддів Романа Коваля, Олену Кононенко, Олену Івахненко та Оксану Фанду.

Також ВРП звільнила трьох суддів за загальними обставинами.

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