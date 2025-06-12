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ВРП звільнила трьох суддів за загальними обставинами

11:07, 12 червня 2025
Вища рада правосуддя звільнила Івана Дядечка, Віру Ковальську та Ольгу Довженко.
ВРП звільнила трьох суддів за загальними обставинами
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У четвер, 12 червня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Дядечка Івана Івановича – з  посади судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області;

Ковальську Віру Володимирівну – з  посади судді Київського апеляційного суду.

Також ВРП звільнила Довженко Ольгу Віталіївну з  посади судді Торецького міського суду Донецької області (відрядженої до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області) за власним бажанням.

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суд суддя ВРП

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