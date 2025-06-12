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У Рівному чоловік намагався обікрасти квартиру та зберігав боєприпаси в себе вдома — отримав 5 років ув’язнення

20:25, 12 червня 2025
Зловмисника затримали після невдалої спроби крадіжки, а під час обшуку в його оселі виявили понад 300 патронів до вогнепальної зброї.
У Рівному чоловік намагався обікрасти квартиру та зберігав боєприпаси в себе вдома — отримав 5 років ув’язнення
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У Рівному чоловік намагався обікрасти квартиру та зберігав понад 300 патронів. Зловмисник проведе за ґратами 5 років. Про це повідомляє поліція регіону.

Як відомо, у липні 2024 року до квартири на вулиці Відінській у Рівному шляхом пошкодження замка проник 39-річний житель обласного центру.

Зловмисник намагався викрасти гроші, однак не врахував, що приміщення було обладнане сигналізацією. Уже за декілька хвилин його затримали працівники приватної охоронної фірми.

Крім того, в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання 39-річного чоловіка поліцейські  виявили та вилучили 334 патрони калібру 5,6 мм до нарізної вогнепальної зброї.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та повідомили  йому про підозру за ч.3 ст.15, ч.4 ст.185 (замах на таємне викрадення чужого майна, поєднаного із проникненням у житло, вчиненого в умовах воєнного стану) та ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Слідчий закінчив досудове розслідування. Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, скерував матеріали кримінального провадження до суду.

Суд виніс вирок чоловіку — 5 років позбавлення волі.

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