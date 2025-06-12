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У Мін’юсті нагадали порядок отримання компенсації за поранення, контузію чи інвалідність

17:43, 12 червня 2025
Законодавством передбачено як щомісячні виплати, так і одноразові компенсації, залежно від обставин.
У Мін’юсті нагадали порядок отримання компенсації за поранення, контузію чи інвалідність
Фото: unba.org.ua
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Міністерство юстиції України нагадало, що військовослужбовці, які отримали поранення, контузію або травму, мають право на грошову допомогу від держави. Зокрема, передбачено як щомісячні виплати, так і одноразові компенсації, залежно від обставин.

Щомісячне грошове забезпечення

За військовослужбовцем зберігається його грошове забезпечення за останньою займаною посадою. Жодних додаткових заяв чи рапортів подавати не потрібно.

Додаткова винагорода в розмірі 100 тис грн

Ця виплата призначається під час лікування у стаціонарі або перебування у відпустці після тяжкого поранення. Щоб її отримати, необхідно:

- Звернутися за довідкою про обставини поранення — її можна отримати у начальника медичної служби, медзакладі, ТЦК або подати рапорт у своєму підрозділі. Довідка має підтверджувати причинний зв’язок між пораненням та виконанням військового обов’язку, зокрема захистом батьківщини або проходженням служби.

- Передати довідку до стройової частини.

Якщо довідка не була видана — необхідно звернутися з рапортом до командира військової частини, в якій служить військовослужбовець.

Додаткова винагорода буде виплачуватися щомісяця протягом лікування на стаціонарі та для військовослужбовців, які отримують медичну та/або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров’я в стаціонарних умовах чи перебувають у відпустці після тяжкого поранення за висновком (постановою) ВЛК.

Якщо ж військовослужбовець припинив отримувати додаткову винагороду, йому необхідно подати рапорт на ім’я безпосереднього командира щодо його включення до наказу про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн.

Одноразова грошова допомога у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності

Для отримання одноразової грошової допомоги треба пройти декілька етапів:

- отримати довідку про обставини травми та пройти ВЛК;

- звернутися до експертної команди лікарів з оцінювання повсякденного функціонування особи, яка встановить інвалідність або ступінь часткової втрати працездатності;

- звернутися за оформленням виплати — документи можна подавати через уповноважену особу у військовій частині, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або самостійно до Міністерства оборони.

Перелік документів:

- заява про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

- завірена копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією або витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності чи втрати працездатності.

До заяви необхідно додати копії:

- постанови відповідної військово-лікарської, медичної (військово-лікарської) комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

- документа, що свідчить про причини та обставини поранення, зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;

- документа, що посвідчує особу з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи і про реєстрацію місця проживання (за наявності);

- документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів.

Сума виплати залежить від групи інвалідності або ступеня втрати працездатності:

- від 400 до 70 кратного прожиткового мінімуму — за інвалідність;

- від 70 до 50 кратного прожиткового мінімуму — за втрату працездатності без інвалідності.

Одноразова грошова допомога у разі поранення перераховується на банківський рахунок, вказаний одержувачем. Якщо уповноважений орган відмовляє у виплаті, таке рішення можна оскаржити — зокрема, шляхом звернення до суду.

Матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань

Виплачується військовослужбовцю в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної посади.  Для отримання такого виду виплати військовослужбовцю слід подати рапорт на ім’я безпосереднього командира.

Грошова допомога для оздоровлення

Виплачується військовослужбовцю в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної посади. З метою отримання грошової допомоги для оздоровлення необхідно подати рапорт на ім’я безпосереднього командира.

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мінюст

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