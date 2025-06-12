В Минюсте напомнили порядок получения компенсации за ранения, контузию или инвалидность

Министерство юстиции Украины напомнило, что военнослужащие, получившие ранение, контузию или травму, имеют право на денежную помощь от государства. В частности, предусмотрены как ежемесячные выплаты, так и единовременные компенсации, в зависимости от обстоятельств.
Ежемесячное денежное обеспечение
За военнослужащим сохраняется его денежное обеспечение по последней занимаемой должности. Никаких дополнительных заявлений или рапортов подавать не нужно.
Дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн
Эта выплата назначается во время лечения в стационаре или пребывания в отпуске после тяжелого ранения. Чтобы ее получить, необходимо:
Обратиться за справкой об обстоятельствах ранения — ее можно получить у начальника медицинской службы, в медучреждении, ТЦК или подать рапорт в своем подразделении. Справка должна подтверждать причинно-следственную связь между ранением и выполнением воинского долга, в частности защитой Родины или прохождением службы.
Передать справку в строевую часть.
Если справка не была выдана — необходимо обратиться с рапортом к командиру воинской части, в которой служит военнослужащий.
Дополнительное вознаграждение будет выплачиваться ежемесячно в период лечения в стационаре и для военнослужащих, получающих медицинскую и/или реабилитационную помощь в сфере здравоохранения в стационарных условиях или находящихся в отпуске после тяжелого ранения на основании заключения (постановления) ВЛК.
Если военнослужащий перестал получать дополнительное вознаграждение, ему необходимо подать рапорт на имя непосредственного командира о включении его в приказ на выплату дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн.
Единовременная денежная помощь в случае инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности
Для получения единовременной денежной помощи нужно пройти несколько этапов:
Перечень документов:
К заявлению необходимо приложить копии:
Сумма выплаты зависит от группы инвалидности или степени утраты трудоспособности:
Единовременная денежная помощь в случае ранения перечисляется на банковский счет, указанный получателем.
Если уполномоченный орган отказывает в выплате, такое решение можно обжаловать — в частности, путем обращения в суд.
Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов
Выплачивается военнослужащему в размере месячного денежного обеспечения согласно занимаемой должности. Для получения такого вида выплаты военнослужащему следует подать рапорт на имя непосредственного командира.
Денежная помощь для оздоровления
Выплачивается военнослужащему в размере месячного денежного обеспечения согласно занимаемой должности. С целью получения денежной помощи для оздоровления необходимо подать рапорт на имя непосредственного командира.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.