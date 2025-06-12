В Минюсте напомнили порядок получения компенсации за ранения, контузию или инвалидность

Законодательством предусмотрены как ежемесячные выплаты, так и единовременные компенсации, в зависимости от обстоятельств.

Фото: unba.org.ua

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Министерство юстиции Украины напомнило, что военнослужащие, получившие ранение, контузию или травму, имеют право на денежную помощь от государства. В частности, предусмотрены как ежемесячные выплаты, так и единовременные компенсации, в зависимости от обстоятельств.

Ежемесячное денежное обеспечение

За военнослужащим сохраняется его денежное обеспечение по последней занимаемой должности. Никаких дополнительных заявлений или рапортов подавать не нужно.

Дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн

Эта выплата назначается во время лечения в стационаре или пребывания в отпуске после тяжелого ранения. Чтобы ее получить, необходимо:

Обратиться за справкой об обстоятельствах ранения — ее можно получить у начальника медицинской службы, в медучреждении, ТЦК или подать рапорт в своем подразделении. Справка должна подтверждать причинно-следственную связь между ранением и выполнением воинского долга, в частности защитой Родины или прохождением службы.

Передать справку в строевую часть.

Если справка не была выдана — необходимо обратиться с рапортом к командиру воинской части, в которой служит военнослужащий.

Дополнительное вознаграждение будет выплачиваться ежемесячно в период лечения в стационаре и для военнослужащих, получающих медицинскую и/или реабилитационную помощь в сфере здравоохранения в стационарных условиях или находящихся в отпуске после тяжелого ранения на основании заключения (постановления) ВЛК.

Если военнослужащий перестал получать дополнительное вознаграждение, ему необходимо подать рапорт на имя непосредственного командира о включении его в приказ на выплату дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн.

Единовременная денежная помощь в случае инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности

Для получения единовременной денежной помощи нужно пройти несколько этапов:

получить справку об обстоятельствах травмы и пройти ВЛК;

обратиться к экспертной команде врачей по оценке повседневного функционирования лица, которая установит инвалидность или степень частичной утраты трудоспособности;

обратиться за оформлением выплаты — документы можно подать через уполномоченное лицо в воинской части, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки или самостоятельно в Министерство обороны.

Перечень документов:

заявление на выплату единовременной денежной помощи в связи с установлением инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности;

заверенная копия справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией или выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица о установлении группы инвалидности или процента утраты трудоспособности с указанием причинной связи инвалидности или утраты трудоспособности.

К заявлению необходимо приложить копии:

постановления соответствующей военно-врачебной, медицинской (военно-врачебной) комиссии о установлении причинной связи ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания;

документа, подтверждающего причины и обстоятельства ранения, в частности, о том, что оно не связано с совершением лицом уголовного или административного правонарушения либо не является следствием совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо умышленного причинения себе телесного повреждения;

документа, удостоверяющего личность с данными о фамилии, имени и отчестве (при наличии) лица и о регистрации места жительства (при наличии);

документа, подтверждающего регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов, выданного органом доходов и сборов.

Сумма выплаты зависит от группы инвалидности или степени утраты трудоспособности:

от 400 до 70 кратного прожиточного минимума — за инвалидность;

от 70 до 50 кратного прожиточного минимума — за утрату трудоспособности без инвалидности.

Единовременная денежная помощь в случае ранения перечисляется на банковский счет, указанный получателем.

Если уполномоченный орган отказывает в выплате, такое решение можно обжаловать — в частности, путем обращения в суд.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

Выплачивается военнослужащему в размере месячного денежного обеспечения согласно занимаемой должности. Для получения такого вида выплаты военнослужащему следует подать рапорт на имя непосредственного командира.

Денежная помощь для оздоровления

Выплачивается военнослужащему в размере месячного денежного обеспечения согласно занимаемой должности. С целью получения денежной помощи для оздоровления необходимо подать рапорт на имя непосредственного командира.

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