США эвакуируют персонал с Ближнего Востока из-за угрозы конфликта с Ираном

США сокращают присутствие персонала на Ближнем Востоке из-за угрозы беспорядков.

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Соединенные Штаты выводят некритичный персонал и их семьи из нескольких стран Ближнего Востока из-за нарастающей напряженности в регионе, сообщили в среду, 11 июня, представители Госдепартамента и военные США. Об этом пишет AP.

Госдепартамент приказал всем некритичным сотрудникам покинуть посольство США в Багдаде, объяснив это решение стремлением обеспечить безопасность американцев. Посольство уже работало с ограниченным штатом, поэтому приказ затронет небольшое количество сотрудников. В то же время департамент разрешил добровольный выезд некритичного персонала и их семей из Бахрейна и Кувейта за счет правительства и при его поддержке.

Министр обороны Пит Хегсет санкционировал добровольный выезд иждивенцев военных из разных локаций региона, сообщило Центральное командование США, которое отслеживает рост напряженности на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп, выступая вечером 11 июня в Центре Кеннеди в Вашингтоне, отметил: «Их вывозят, потому что это может быть опасное место. Мы дали указание выехать и посмотрим, что будет».

Напряженность в регионе усилилась из-за тупика в переговорах между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. Переговоры, которые должны были ограничить ядерные амбиции Ирана в обмен на снятие экономических санкций, вероятно, не состоятся в ближайшие выходные в Омане, как планировалось ранее. Трамп выразил пессимизм по поводу достижения соглашения, заявив в подкасте New York Post, что Иран, похоже, тянет время.

Миссия Ирана при ООН в ответ заявила, что «угрозы силой не изменят фактов», подчеркнув, что ядерная программа страны носит мирный характер, а действия США лишь усиливают нестабильность. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде предупредил, что в случае конфликта США придется покинуть регион, поскольку их базы находятся в зоне досягаемости Ирана.

Тем временем Международное агентство по атомной энергии может проголосовать за осуждение Ирана, что может привести к восстановлению санкций ООН в соответствии с ядерной сделкой 2015 года, из которой Трамп вышел в свой первый срок.

Центр морских торговых операций Великобритании выпустил предупреждение для судов в Персидском заливе, Оманском заливе и Ормузском проливе, призвав к осторожности.

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