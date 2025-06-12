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Россияне не слишком успешны на поле боя, — Зеленский о новом наступлении РФ

10:35, 12 июня 2025
Президент подчеркнул, что утверждение о якобы победе России в войне против Украины является «российским нарративом».
Россияне не слишком успешны на поле боя, — Зеленский о новом наступлении РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский отверг информацию о новом масштабном наступлении РФ. Он отметил, что россияне на поле боя «мягко говоря, не слишком успешны». Об этом Глава государства заявил в интервью немецкой газете Bild.

«Он (ред.: Путин) просто не хочет окончания войны», — сказал Зеленский, комментируя ситуацию на фронте.

Президент отверг сообщения о масштабном наступлении России, заявив, что победа Москвы — это лишь «российский нарратив».

По словам Зеленского, ВСУ уже более трёх недель отражают российское наступление, подчёркивая, что россияне «мягко говоря, не слишком успешны».

«Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает, но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жёсткие санкции, потому что он может продержаться ещё какое-то время», — заявил Президент.

Владимир Зеленский убеждён, что «чем большей будет поддержка партнёров, тем меньше украинцев погибнет».

«Люди — это не дрова, которые мы подбрасываем в огонь. Мы не относимся к нашему народу так, как россияне», — отметил Зеленский, говоря о важности международной поддержки Украины.

Украинский лидер также подчеркнул, что Россия пытается изолировать Украину на международной арене, стремясь к затяжной войне без поддержки партнёров. «Затяжная война без поддержки партнёров была бы идеальным вариантом для Путина», — отметил он.

«Он (ред.: Путин) не выдержит затяжной войны с партнёрами и санкциями», — указал Зеленский, добавив, что российское общество верит в радикальную политику Путина, поэтому тот «должен поддерживать пламя информации и ненависти». Именно поэтому Путин интерпретирует атаки как акты мести.

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рф Украина война Владимир Зеленский

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