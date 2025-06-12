Росіяни не такі вже й успішні на полі бою, — Зеленський про новий наступ РФ

Президент наголосив, що твердження про нібито перемогу Росії у війні проти України є «російським наративом».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський відкинув інформацію про новий масштабний наступ РФ. Він зазначив, що росіяни на полі бою «м’яко кажучи, не такі вже й успішні». Про це Глава держави сказав інтерв'ю німецькій газеті Bild.

«Він (ред: Путін) просто не хоче припинення війни», — сказав Зеленський, коментуючи ситуацію на фронті.

Президент відкинув повідомлення про масштабний наступ Росії, заявивши, що перемога Москви — це лише «російський наратив».

За словами Зеленського, ЗСУ вже більше трьох тижнів відбиваються від російського наступу, підкреслюючи, що росіяни «м'яко кажучи, не такі вже й успішні».

«Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматися деякий час», — заявив Президент.

Володимир Зеленський переконаний, що «чим більшою буде підтримка партнерів, тим менше українців загине».

«Люди — це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як росіяни», — зазначив Зеленський, говорячи про важливість міжнародної підтримки України.

Український лідер також підкреслив, що Росія намагається ізолювати Україну на міжнародній арені, прагнучи до тривалої війни без підтримки партнерів. «Тривала війна без підтримки партнерів була б ідеальним варіантом для Путіна», — зазначив він.

«Він (ред: Путін) не витримує тривалої війни з партнерами та санкціями», — вказав Зеленський, зазначивши, що російське суспільство вірить у радикальну політику Путіна, тому той «має підтримувати вогонь інформації та ненависті». Саме тому Путін інтерпретує напади як акти помсти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.