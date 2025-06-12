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Вступні іспити в магістратуру і аспірантуру — в кабінетах учасників розмістили запрошення

10:26, 12 червня 2025
Учасникам вступних випробувань до магістратури або аспірантури необхідно самостійно сформувати і, як буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника.
Вступні іспити в магістратуру і аспірантуру — в кабінетах учасників розмістили запрошення
Фото: Getty Images
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Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомив, що в кабінетах учасників вступних випробувань були розміщені запрошення з датою, часом і місцем проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ). Про це інформує офіційний сайт УЦОЯО.

«Учасникам вступних випробувань до магістратури або аспірантури необхідно самостійно сформувати і, як буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти», - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

У Центрі оцінювання підкреслюють, що доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

«Вступники, які ще не отримали екзаменаційного листка, мають звернутися до приймальної комісії, до якої вони для реєстрації зверталися особисто або надсилали реєстраційні документи (у разі дистанційної реєстрації)», - сказано у повідомленні.

Також там звертають увагу, що вступники, які проходитимуть ЄФВВ або ЄВІ за кордоном, мають зауважити, що в запрошеннях час зазначено за місцевим часом.

«Для допуску до пункту тестування вступник має пред’явити екзаменаційний листок, документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку), та запрошення-перепустку», - додали в повідомленні.

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