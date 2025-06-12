На Одещині розслідують смерть 2-місячного немовляти: відкрито два кримінальні провадження

Попередньо, смерть дитини настала внаслідок пневмонії.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Одещині в одному з населених пунктів Біляївської громади сталася трагедія — помер двомісячний хлопчик. Про це повідомляє поліція регіону.

Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річна жінка лягла з сином спати, а прокинувшись, виявила малюка без ознак життя.

Тіло хлопчика слідчі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, смерть дитини настала внаслідок пневмонії.

З жінкою мешкає ще двоє діточок 4-х та 7-ми років. Родина перебуває на обліку у соціальній службі.

Наразі відомості за фактом смерті дитини внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «природна смерть» та статті 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Слідчі разом з ювенальними поліцейськими встановлюють всі обставини трагедії.

Розслідування триває.

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