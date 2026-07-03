Медикам спростили отримання житла: уряд змінив умови та розширив програму

Уряд змінив порядок забезпечення житлом медпрацівників у сільській місцевості та на прифронтових територіях.

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Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку забезпечення житлом медичних працівників у сільській місцевості та на прифронтових територіях, розширивши програму та спростивши умови участі.

Зокрема, програму забезпечення службовим житлом розширено на міста Миколаївської області, включно з Миколаєвом. Також врегульовано можливість придбання житлових будинків разом із земельними ділянками.

Оновлено норми житлової площі — тепер вони приведені у відповідність до підходів державної програми «єОселя».

Крім того, скорочено строк розміщення вакансій у медичних закладах на Єдиному вебпорталі — з 90 до 60 днів. Максимальний стаж роботи медика в закладі на момент подання заявки збільшено з 120 днів до одного року, при цьому період інтернатури не враховується.

Для медиків комунальних закладів Херсонської області спрощено умови участі в програмі: на них не поширюються вимоги щодо тривалості розміщення вакансій та стажу роботи.

ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ ПРОГРАМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВИМ ЖИТЛОМ?

Скористатися програмою можуть громадяни України до 50 років, працевлаштовані на посадах, що належать до посад із розділів «Фахівці» або «Професіонали» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. «Охорона здоров’я», якщо на момент подання заяви про придбання житла:

їхнє основне робоче місце розташоване в сільському населеному пункті або у міському населеному пункті Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Харківської або Херсонської області;

їхня посада в закладі перед працевлаштуванням була вакантною на Єдиному веб-порталі вакантних посад у закладах охорони здоров’я щонайменше 60 днів поспіль;

їхній загальний стаж роботи (без урахування часу походження інтернатури) в закладі не перевищує одного календарного року;

медзаклад не має вільного службового житла у населеному пункті, де працює медик, або у наближених до нього населених пунктах (на відстані до 30 км). Виняток – житло, знищене внаслідок бойових дій або розташоване на тимчасово окупованих територіях;

медичний працівник або члени його сім’ї не мають у власності житла у населеному пункті, де він працює, або у наближених населених пунктах (до 30 км). Виняток – житло, знищене внаслідок бойових дій або розташоване на тимчасово окупованих територіях.

ЯКИМИ Є ВИМОГИ ДО ЖИТЛА?

Медичний працівник, зацікавлений в забезпеченні службовим житлом, самостійно його обирає з урахуванням таких вимог:

житло розташоване в тому ж населеному пункті, де і основне робоче місце медика, або у наближених населених пунктах (на відстані до 30 км), крім міст, що є адміністративними центрами областей, м. Києва та територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих територій. Виняток – міста Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Харків, Херсон – в них також можна обрати житло;

продавець має усі необхідні документи та право власності, а житло зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та земельні ділянки, якщо йдеться про житловий будинок;

встановлена ринкова вартість квартири або житлового будинку визначена на підставі звіту про оцінку майна, а встановлена оціночна вартість земельних ділянок – на підставі звіту (звітів) про експертну грошову оцінку земельної ділянки. (Детальніше – читайте у тексті порядку);

допустима вартість квадратного метра житла не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла, яка визначається Мінрозвитку (наказ Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174) і визначається такими коефіцієнтами: Харків – гранична вартість збільшена у 1,75 раза; Запоріжжя, Суми, Херсон, міста з населенням понад 300 тис. осіб та населені пункти в передмістях Києва й обласних центрів – у 1,5 раза; міста з населенням від 100 до 300 тис. осіб – у 1,25 раза;

максимальна площа квартири на одного члена сім’ї або для сім’ї з двох осіб, становить не більше ніж 52,5 кв. м загальної площі та додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 115,5 кв. метра незалежно від кількості членів сім’ї;

максимальна площа житлового будинку на одного члена сім’ї або для сім’ї з двох осіб, становить не більше ніж 62,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 125,5 кв. метра незалежно від кількості членів сім’ї;

якщо йдеться про житловий будинок, можуть бути придбані земельні ділянки, на яких він розташований та/або ділянки, які прилягають до будинку (присадибні ділянки), що належать до земель житлової та громадської забудови та мають код виду цільового призначення – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

ЯКІ ДОКУМЕНТИ МАЄ ПОДАТИ МЕДИЧНИЙ ПРАЦІВНИК ДО МЕДЗАКЛАДУ?

Медичний працівник подає до медзакладу заяву про придбання житла (у паперовій або електронній формі). До заяви додають такі документи:

копія паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через релігійні переконання від нього відмовляються – копію сторінки паспорта з такою позначкою);

копії витягу з реєстру територіальної громади медичного працівника, який подає заяву, та кожного члена його сім’ї;

копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження дітей);

копії звіту про оцінку майна з рецензією на нього та, якщо житлом є житловий будинок, звіту (звітів) про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

У заяві, що подається з документами, зазначається така інформація про медика:

1) його прізвище, власне ім'я та по батькові;

2) повне найменування закладу (в разі потреби – і назва відокремленого структурного підрозділу закладу);

3) посада медика в закладі;

4) інформація щодо житла, яке планується придбати:

вид (квартира або житловий будинок із земельними ділянками);

адреса;

загальна площа (якщо житлом є житловий будинок із земельними ділянками, то їхня площа зазначається також);

житлова площа та кількість кімнат;

ринкова вартість на основі звіту про оцінку майна та за потреби – оціночна вартість земельних ділянок згідно зі звітами (звітом) про експертну грошову оцінку;

очікувана вартість придбання, яка не може бути більшою за ринкову вартість;

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (дл будинків із ділянками – кадастрові номери земельних ділянок);

5) інформація щодо продавця житла, яке планується придбати (прізвище, власне ім'я та по батькові для фізичних осіб або найменування та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України).

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