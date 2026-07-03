Швидко псуються та можуть навіть отруїти: які ліки стають небезпечними у спеку

За словами медиків, влітку особливо важливо суворо дотримуватися умов зберігання, зазначених в інструкції до препаратів.

Більшість таблеток і капсул слід зберігати при температурі не вище +25 °С у сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів. Ліки не можна залишати в автомобілі, на підвіконні чи балконі, адже там у спеку температура може перевищувати +50 °С.

Особливо чутливими до високих температур є інсуліни, деякі гормональні препарати, біологічні лікарські засоби, очні краплі, а також антибіотики у формі суспензій після приготування. Такі препарати зазвичай потребують зберігання в холодильнику при температурі +2…+8 °С.

Перегрітий інсулін може втратити активність і перестати ефективно контролювати рівень глюкози в крові. Аналогічно нітрогліцерин після тривалого впливу високої температури може втратити ефективність і не подіяти під час нападу стенокардії.