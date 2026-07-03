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Швидко псуються та можуть навіть отруїти: які ліки стають небезпечними у спеку

21:28, 3 липня 2026
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Якщо неправильно зберігати ліки, вони можуть втратити свої лікувальні властивості або навіть стати небезпечними для здоров'я.
Швидко псуються та можуть навіть отруїти: які ліки стають небезпечними у спеку
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У літню спеку лікарські препарати потребують особливої уваги, оскільки за неправильних умов зберігання вони можуть втрачати свої лікувальні властивості або ставати потенційно небезпечними для здоров’я.

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За словами медиків, влітку особливо важливо суворо дотримуватися умов зберігання, зазначених в інструкції до препаратів.

Більшість таблеток і капсул слід зберігати при температурі не вище +25 °С у сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів. Ліки не можна залишати в автомобілі, на підвіконні чи балконі, адже там у спеку температура може перевищувати +50 °С.

Особливо чутливими до високих температур є інсуліни, деякі гормональні препарати, біологічні лікарські засоби, очні краплі, а також антибіотики у формі суспензій після приготування. Такі препарати зазвичай потребують зберігання в холодильнику при температурі +2…+8 °С.

Перегрітий інсулін може втратити активність і перестати ефективно контролювати рівень глюкози в крові. Аналогічно нітрогліцерин після тривалого впливу високої температури може втратити ефективність і не подіяти під час нападу стенокардії.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, скільки води потрібно пити щодня у спеку та які ознаки свідчать про зневоднення. 

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