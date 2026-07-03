Швидко псуються та можуть навіть отруїти: які ліки стають небезпечними у спеку
21:28, 3 липня 2026
Якщо неправильно зберігати ліки, вони можуть втратити свої лікувальні властивості або навіть стати небезпечними для здоров'я.
У літню спеку лікарські препарати потребують особливої уваги, оскільки за неправильних умов зберігання вони можуть втрачати свої лікувальні властивості або ставати потенційно небезпечними для здоров’я.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, скільки води потрібно пити щодня у спеку та які ознаки свідчать про зневоднення.
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