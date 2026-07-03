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Быстро портятся и могут даже отравить: какие лекарства становятся опасными в жару

21:28, 3 июля 2026
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Если неправильно хранить лекарства, они могут потерять свои лечебные свойства или даже стать опасными для здоровья.
Быстро портятся и могут даже отравить: какие лекарства становятся опасными в жару
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В летнюю жару лекарственные препараты требуют особого внимания, поскольку при неправильных условиях хранения они могут терять свои лечебные свойства или становиться потенциально опасными для здоровья.

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По словам медиков, летом особенно важно строго соблюдать условия хранения, указанные в инструкции к препаратам.

Большинство таблеток и капсул следует хранить при температуре не выше +25 °С в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Лекарства нельзя оставлять в автомобиле, на подоконнике или балконе, поскольку там в жару температура может превышать +50 °С.

Особенно чувствительными к высоким температурам являются инсулины, некоторые гормональные препараты, биологические лекарственные средства, глазные капли, а также антибиотики в форме суспензий после приготовления. Такие препараты обычно требуют хранения в холодильнике при температуре +2…+8 °С.

Перегретый инсулин может потерять активность и перестать эффективно контролировать уровень глюкозы в крови. Аналогично нитроглицерин после длительного воздействия высокой температуры может утратить эффективность и не подействовать при приступе стенокардии.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, сколько воды нужно пить в жару ежедневно и какие признаки указывают на обезвоживание.

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