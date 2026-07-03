Быстро портятся и могут даже отравить: какие лекарства становятся опасными в жару

Если неправильно хранить лекарства, они могут потерять свои лечебные свойства или даже стать опасными для здоровья.

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В летнюю жару лекарственные препараты требуют особого внимания, поскольку при неправильных условиях хранения они могут терять свои лечебные свойства или становиться потенциально опасными для здоровья.

По словам медиков, летом особенно важно строго соблюдать условия хранения, указанные в инструкции к препаратам.

Большинство таблеток и капсул следует хранить при температуре не выше +25 °С в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Лекарства нельзя оставлять в автомобиле, на подоконнике или балконе, поскольку там в жару температура может превышать +50 °С.

Особенно чувствительными к высоким температурам являются инсулины, некоторые гормональные препараты, биологические лекарственные средства, глазные капли, а также антибиотики в форме суспензий после приготовления. Такие препараты обычно требуют хранения в холодильнике при температуре +2…+8 °С.

Перегретый инсулин может потерять активность и перестать эффективно контролировать уровень глюкозы в крови. Аналогично нитроглицерин после длительного воздействия высокой температуры может утратить эффективность и не подействовать при приступе стенокардии.

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