Надіслали «нюдси» в месенджері — за це можуть більше не притягувати до кримінальної відповідальності

Добровільний обмін інтимними матеріалами між повнолітніми пропонують вивести з-під кримінальної відповідальності.

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За злочини, пов'язані з дитячою порнографією, сексуальною експлуатацією дітей та втягненням неповнолітніх у проституцію, в Україні можуть суттєво посилити кримінальну відповідальність. Законопроєкт передбачає більш жорсткі покарання, нові кваліфікуючі ознаки та окремі склади злочинів, водночас пропонуючи змінити підхід до кримінального переслідування за окремі дії з порнографічною продукцією між повнолітніми особами. Документ уже отримав підтримку профільного комітету Верховної Ради.

Зокрема, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти у першому читанні за основу законопроєкт №15294 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії». Також комітет рекомендує скоротити наполовину строк внесення поправок і пропозицій до документа.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», законопроєкт спрямований на вдосконалення кримінально-правового захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства відповідно до положень Ланцаротської конвенції та законодавства про захист дитинства.

Водночас пропонується декриміналізувати окремі дії з порнографічною продукцією між повнолітніми особами, зосередивши кримінально-правовий захист насамперед на протидії злочинам щодо дітей.

Фокус кримінальної відповідальності зміщують на захист дітей

Законопроєкт передбачає комплексні зміни до статей 301–303 Кримінального кодексу України.

Однією з головних новел є нова редакція статті 301 КК України. Документ пропонує декриміналізувати окремі дії з порнографічною продукцією між повнолітніми особами. Водночас кримінальна відповідальність зберігатиметься за збут або розповсюдження таких матеріалів серед неповнолітніх і малолітніх, а також за їх виготовлення, збут чи розповсюдження без згоди особи, зображеної на них.

Крім того, пропонується посилити санкції за злочини, пов'язані з дитячою порнографією, проведенням видовищних заходів сексуального характеру за участю дітей, створенням місць розпусти та втягненням неповнолітніх у проституцію.

Також для окремих злочинів, пов'язаних із дитячою порнографією, розширюється перелік кваліфікуючих ознак. Зокрема, йдеться про випадки, коли злочин вчинено організованою групою, з отриманням доходу у великому розмірі або особою, відповідальною за виховання, догляд чи нагляд за дитиною.

Яке покарання пропонують за розповсюдження порнографії серед дітей

Документ пропонує встановити окрему кримінальну відповідальність за збут або розповсюдження творів, зображень чи інших предметів порнографічного характеру неповнолітнім, а також за їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з метою подальшого збуту або розповсюдження.

За такі дії пропонується встановити покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до п'яти років.

Якщо ж порнографічні матеріали поширюються серед малолітніх, відповідальність буде суворішою. За такі дії, а також за виготовлення, зберігання чи перевезення матеріалів з метою їх подальшого збуту або розповсюдження серед малолітніх пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примушування до створення порнографії пропонують зробити окремим злочином

Законопроєктом пропонується визначити окремим складом злочину примушування повнолітньої особи до участі у створенні творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру.

За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

За найтяжчі злочини, пов'язані з дитячою порнографією, можуть встановити до 15 років ув'язнення

Суттєві зміни пропонуються до статті 301-1 Кримінального кодексу України, яка визначає відповідальність за злочини, пов'язані з дитячою порнографією.

Документ збільшує строки покарання майже за всі кваліфіковані склади цього злочину. Найсуворіше покарання пропонується встановити за повторне вчинення таких діянь, їх вчинення групою осіб або організованою групою, отримання доходу у великому розмірі, а також примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії.

Окремою особливо кваліфікуючою ознакою пропонується визначити вчинення таких злочинів батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном, піклувальником або іншою особою, яка відповідає за виховання, медичний чи педагогічний нагляд за дитиною.

За такі діяння законопроєктом пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Посилюють відповідальність за доступ до дитячої порнографії та сексуальні шоу за участю дітей

Документ також передбачає посилення відповідальності за одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Зокрема, максимальні строки позбавлення волі пропонується збільшити:

з 3 до 5 років;

з 6 до 7 років;

за окремі кваліфіковані склади — з 8–12 до 9–13 років.

Також пропонується підвищити покарання за проведення видовищних заходів сексуального характеру за участю неповнолітніх і малолітніх. Санкцію планують збільшити з 5–7 до 7–10 років позбавлення волі, а за окремі кваліфіковані склади — до 12 років замість нинішніх 10 років.

Жорсткіші санкції за втягнення дітей у проституцію

Законопроєкт посилює відповідальність за створення або утримання місць розпусти та звідництво із залученням неповнолітніх чи малолітніх осіб. Максимальні строки позбавлення волі за окремі кваліфіковані склади таких злочинів пропонується збільшити до дванадцяти років.

Також підвищується відповідальність за сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією, якщо такі дії вчиняються щодо дітей. Для окремих особливо кваліфікованих складів злочину мінімальний строк покарання пропонується підвищити з восьми до десяти років позбавлення волі, залишивши максимальний строк на рівні п'ятнадцяти років.

Які дії між повнолітніми пропонують декриміналізувати

Водночас законопроєкт змінює підхід до кримінально-правового регулювання обігу порнографічної продукції між повнолітніми особами.

Зокрема, пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень та інших предметів порнографічного характеру між повнолітніми особами.

Таким чином, кримінальну відповідальність пропонується зосередити насамперед на злочинах, пов'язаних із дитячою порнографією, сексуальною експлуатацією дітей та втягненням малолітніх і неповнолітніх у такі дії.

Водночас автори документа зазначають, що після можливого ухвалення закону практичного роз'яснення потребуватиме питання, які саме дії з порнографічною продукцією між повнолітніми особами більше не вважатимуться кримінальними правопорушеннями та як вони відмежовуватимуться від злочинів, пов'язаних із дитячою порнографією. Крім того, поява нових кваліфікуючих ознак і посилення санкцій можуть вплинути на формування нової судової практики щодо розслідування та доведення таких кримінальних правопорушень.

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