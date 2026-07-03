Медикам упростили получение жилья: правительство изменило условия и расширило программу

Правительство изменило порядок обеспечения жильем медработников в сельской местности и на прифронтовых территориях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил изменения в порядок обеспечения жильем медицинских работников в сельской местности и на прифронтовых территориях, расширив программу и упростив условия участия.

В частности, программа обеспечения служебным жильем расширена на города Николаевской области, включая Николаев. Также урегулирована возможность приобретения жилых домов вместе с земельными участками.

Обновлены нормы жилой площади — теперь они приведены в соответствие с подходами государственной программы «єОселя».

Кроме того, сокращен срок размещения вакансий в медицинских учреждениях на Едином веб-портале — с 90 до 60 дней. Максимальный стаж работы медика в учреждении на момент подачи заявки увеличен со 120 дней до одного года, при этом период интернатуры не учитывается.

Для медиков коммунальных учреждений Херсонской области упрощены условия участия в программе: на них не распространяются требования относительно продолжительности размещения вакансий и стажа работы.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ЖИЛЬЕМ?

Воспользоваться программой могут граждане Украины до 50 лет, трудоустроенные на должностях, относящихся к должностям из разделов «Специалисты» или «Профессионалы» Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78. «Здравоохранение», если на момент подачи заявления о приобретении жилья:

их основное место работы расположено в сельском населенном пункте или в городском населенном пункте Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Харьковской или Херсонской области;

их должность в учреждении до трудоустройства была вакантной на Едином веб-портале вакантных должностей в учреждениях здравоохранения не менее 60 дней подряд;

их общий стаж работы (без учета времени прохождения интернатуры) в учреждении не превышает одного календарного года;

медучреждение не имеет свободного служебного жилья в населенном пункте, где работает медик, или в близлежащих к нему населенных пунктах (на расстоянии до 30 км). Исключение — жилье, уничтоженное в результате боевых действий или расположенное на временно оккупированных территориях;

медицинский работник или члены его семьи не имеют в собственности жилья в населенном пункте, где он работает, или в близлежащих населенных пунктах (до 30 км). Исключение — жилье, уничтоженное в результате боевых действий или расположенное на временно оккупированных территориях.

КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЬЮ?

Медицинский работник, заинтересованный в обеспечении служебным жильем, самостоятельно выбирает его с учетом следующих требований:

жилье расположено в том же населенном пункте, где находится основное место работы медика, или в близлежащих населенных пунктах (на расстоянии до 30 км), кроме городов, являющихся административными центрами областей, г. Киева и территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных территорий. Исключение — города Запорожье, Николаев, Сумы, Харьков, Херсон — в них также можно выбрать жилье;

продавец имеет все необходимые документы и право собственности, а жилье зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и земельные участки, если речь идет о жилом доме;

установленная рыночная стоимость квартиры или жилого дома определяется на основании отчета об оценке имущества, а установленная оценочная стоимость земельных участков — на основании отчета (отчетов) об экспертной денежной оценке земельного участка. (Подробнее — читайте в тексте порядка);

допустимая стоимость квадратного метра жилья не может превышать опосредованную стоимость строительства жилья, которая определяется Минразвития (приказ Госстроя от 27 сентября 2005 г. № 174) и определяется следующими коэффициентами: Харьков — предельная стоимость увеличена в 1,75 раза; Запорожье, Сумы, Херсон, города с населением более 300 тыс. человек и населенные пункты в пригородах Киева и областных центров — в 1,5 раза; города с населением от 100 до 300 тыс. человек — в 1,25 раза;

максимальная площадь квартиры на одного члена семьи или для семьи из двух человек составляет не более 52,5 кв. м общей площади и дополнительно 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи, но не более 115,5 кв. метра независимо от количества членов семьи;

максимальная площадь жилого дома на одного члена семьи или для семьи из двух человек составляет не более 62,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 кв. метра независимо от количества членов семьи;

если речь идет о жилом доме, могут быть приобретены земельные участки, на которых он расположен, и/или участки, прилегающие к дому (приусадебные участки), относящиеся к землям жилой и общественной застройки и имеющие код вида целевого назначения — 02.01 — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖЕН ПОДАТЬ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ?

Медицинский работник подает в медучреждение заявление о приобретении жилья (в бумажной или электронной форме). К заявлению прилагаются следующие документы:

копия паспорта гражданина Украины;

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц, которые по религиозным убеждениям от него отказываются, — копия страницы паспорта с такой отметкой);

копии выписки из реестра территориальной общины медицинского работника, подающего заявление, и каждого члена его семьи;

копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (о браке, расторжении брака, о рождении детей);

копии отчета об оценке имущества с рецензией на него и, если жильем является жилой дом, отчета (отчетов) об экспертной денежной оценке земельного участка.

В заявлении, которое подается с документами, указывается следующая информация о медике:

1. его фамилия, собственное имя и отчество;

2. полное наименование учреждения (при необходимости — и название обособленного структурного подразделения учреждения);

3. должность медика в учреждении;

4. информация о жилье, которое планируется приобрести:

вид (квартира или жилой дом с земельными участками);

адрес;

общая площадь (если жильем является жилой дом с земельными участками, то их площадь также указывается);

жилая площадь и количество комнат;

рыночная стоимость на основании отчета об оценке имущества и при необходимости — оценочная стоимость земельных участков согласно отчетам (отчету) об экспертной денежной оценке;

ожидаемая стоимость приобретения, которая не может быть выше рыночной стоимости;

регистрационный номер объекта недвижимого имущества (для домов с участками — кадастровые номера земельных участков);

5. информация о продавце жилья, которое планируется приобрести (фамилия, собственное имя и отчество для физических лиц либо наименование и идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.