Медикам упростили получение жилья: правительство изменило условия и расширило программу
Кабинет Министров утвердил изменения в порядок обеспечения жильем медицинских работников в сельской местности и на прифронтовых территориях, расширив программу и упростив условия участия.
В частности, программа обеспечения служебным жильем расширена на города Николаевской области, включая Николаев. Также урегулирована возможность приобретения жилых домов вместе с земельными участками.
Обновлены нормы жилой площади — теперь они приведены в соответствие с подходами государственной программы «єОселя».
Кроме того, сокращен срок размещения вакансий в медицинских учреждениях на Едином веб-портале — с 90 до 60 дней. Максимальный стаж работы медика в учреждении на момент подачи заявки увеличен со 120 дней до одного года, при этом период интернатуры не учитывается.
Для медиков коммунальных учреждений Херсонской области упрощены условия участия в программе: на них не распространяются требования относительно продолжительности размещения вакансий и стажа работы.
КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ЖИЛЬЕМ?
Воспользоваться программой могут граждане Украины до 50 лет, трудоустроенные на должностях, относящихся к должностям из разделов «Специалисты» или «Профессионалы» Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78. «Здравоохранение», если на момент подачи заявления о приобретении жилья:
- их основное место работы расположено в сельском населенном пункте или в городском населенном пункте Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Харьковской или Херсонской области;
- их должность в учреждении до трудоустройства была вакантной на Едином веб-портале вакантных должностей в учреждениях здравоохранения не менее 60 дней подряд;
- их общий стаж работы (без учета времени прохождения интернатуры) в учреждении не превышает одного календарного года;
- медучреждение не имеет свободного служебного жилья в населенном пункте, где работает медик, или в близлежащих к нему населенных пунктах (на расстоянии до 30 км). Исключение — жилье, уничтоженное в результате боевых действий или расположенное на временно оккупированных территориях;
- медицинский работник или члены его семьи не имеют в собственности жилья в населенном пункте, где он работает, или в близлежащих населенных пунктах (до 30 км). Исключение — жилье, уничтоженное в результате боевых действий или расположенное на временно оккупированных территориях.
КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЬЮ?
Медицинский работник, заинтересованный в обеспечении служебным жильем, самостоятельно выбирает его с учетом следующих требований:
- жилье расположено в том же населенном пункте, где находится основное место работы медика, или в близлежащих населенных пунктах (на расстоянии до 30 км), кроме городов, являющихся административными центрами областей, г. Киева и территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных территорий. Исключение — города Запорожье, Николаев, Сумы, Харьков, Херсон — в них также можно выбрать жилье;
- продавец имеет все необходимые документы и право собственности, а жилье зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и земельные участки, если речь идет о жилом доме;
- установленная рыночная стоимость квартиры или жилого дома определяется на основании отчета об оценке имущества, а установленная оценочная стоимость земельных участков — на основании отчета (отчетов) об экспертной денежной оценке земельного участка. (Подробнее — читайте в тексте порядка);
- допустимая стоимость квадратного метра жилья не может превышать опосредованную стоимость строительства жилья, которая определяется Минразвития (приказ Госстроя от 27 сентября 2005 г. № 174) и определяется следующими коэффициентами: Харьков — предельная стоимость увеличена в 1,75 раза; Запорожье, Сумы, Херсон, города с населением более 300 тыс. человек и населенные пункты в пригородах Киева и областных центров — в 1,5 раза; города с населением от 100 до 300 тыс. человек — в 1,25 раза;
- максимальная площадь квартиры на одного члена семьи или для семьи из двух человек составляет не более 52,5 кв. м общей площади и дополнительно 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи, но не более 115,5 кв. метра независимо от количества членов семьи;
- максимальная площадь жилого дома на одного члена семьи или для семьи из двух человек составляет не более 62,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 кв. метра независимо от количества членов семьи;
- если речь идет о жилом доме, могут быть приобретены земельные участки, на которых он расположен, и/или участки, прилегающие к дому (приусадебные участки), относящиеся к землям жилой и общественной застройки и имеющие код вида целевого назначения — 02.01 — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок).
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖЕН ПОДАТЬ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ?
Медицинский работник подает в медучреждение заявление о приобретении жилья (в бумажной или электронной форме). К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта гражданина Украины;
- копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц, которые по религиозным убеждениям от него отказываются, — копия страницы паспорта с такой отметкой);
- копии выписки из реестра территориальной общины медицинского работника, подающего заявление, и каждого члена его семьи;
- копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (о браке, расторжении брака, о рождении детей);
- копии отчета об оценке имущества с рецензией на него и, если жильем является жилой дом, отчета (отчетов) об экспертной денежной оценке земельного участка.
В заявлении, которое подается с документами, указывается следующая информация о медике:
1. его фамилия, собственное имя и отчество;
2. полное наименование учреждения (при необходимости — и название обособленного структурного подразделения учреждения);
3. должность медика в учреждении;
4. информация о жилье, которое планируется приобрести:
- вид (квартира или жилой дом с земельными участками);
- адрес;
- общая площадь (если жильем является жилой дом с земельными участками, то их площадь также указывается);
- жилая площадь и количество комнат;
- рыночная стоимость на основании отчета об оценке имущества и при необходимости — оценочная стоимость земельных участков согласно отчетам (отчету) об экспертной денежной оценке;
- ожидаемая стоимость приобретения, которая не может быть выше рыночной стоимости;
- регистрационный номер объекта недвижимого имущества (для домов с участками — кадастровые номера земельных участков);
5. информация о продавце жилья, которое планируется приобрести (фамилия, собственное имя и отчество для физических лиц либо наименование и идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины).
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