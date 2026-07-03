Безробітним у Німеччині урізають свободу вибору роботи і посилюють санкції – що чекає українців

У разі неявки до центрів зайнятості або відмови від подання документів для працевлаштування виплати можуть бути скорочені або повністю припинені.

Фото: handbookgermany.de​

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З 1 липня в Німеччині змінилася система соціальної підтримки безробітних та українських біженців: замість чинної допомоги Bürgergeld запроваджується нова модель базового доходу (Grundsicherung), яка передбачає жорсткіші вимоги до отримувачів виплат.

Як пише DW, для працездатних осіб, які тривалий час залишаються без роботи, посилюються правила контролю. Джобцентри отримають розширені повноваження щодо перевірки майнового стану, зокрема заощаджень і вартості житла, а також зосередяться на якнайшвидшому працевлаштуванні громадян, відсуваючи на другий план програми навчання та підвищення кваліфікації.

Окремо посилюється система санкцій. У разі неявки до центрів зайнятості або відмови від подання документів для працевлаштування виплати можуть бути скорочені або повністю припинені. Безробітні також будуть зобов’язані приймати пропозиції роботи навіть нижчої кваліфікації, якщо мають фізичну та психічну можливість виконувати такі обов’язки.

Змінюються і правила щодо фінансових «пільгових періодів». Заощадження до 40 тисяч євро тепер повинні використовуватися отримувачами допомоги вже протягом першого року після звернення по виплати. Витрати на житло також компенсуватимуться лише частково.

За оцінками, серед безробітних — близько 1,2 млн осіб без професійної кваліфікації та приблизно 16 тис. так званих «повних відмовників», які системно ігнорують вимоги джобцентрів.

Ще близько 2 млн отримувачів допомоги не можуть працювати через догляд за родичами, виховання дітей або зароблять недостатньо і потребують додаткового доходу, причому близько 1,8 млн із них — діти та молодь.

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